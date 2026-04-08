Leszno ma mocne karty. Powstaje nowa broszura dla turystów

Tomasz Szymlet
2026-04-08 9:35

Organizacja Turystyczna Leszno-Region zdobyła pieniądze na nową publikację promocyjną. Broszura „Leszczyńskie. Odkryj nasze mocne karty!” ma w nowoczesny sposób pokazać to, co w naszym regionie najciekawsze – od zabytków po przyrodę.





Autor: OT Leszno Region/ Materiały prasowe

Turystyczna talia kart w nowym wydaniu

Projekt jest kontynuacją kampanii, którą mieszkańcy i turyści znają już z poprzedniego roku. Motywem przewodnim są „mocne karty” regionu, co ma przyciągnąć osoby szukające pomysłów na weekendowe wypady, wycieczki rodzinne czy aktywny wypoczynek. Na 40 stronach znajdzie się zestawienie atrakcji z podziałem na konkretne gminy należące do stowarzyszenia.

Zarząd Organizacji Turystycznej Leszno-Region podkreśla cel inwestycji:

„Projekt obejmuje opracowanie oraz wydanie bezpłatnej broszury turystyczno-informacyjnej. Celem projektu jest wzmocnienie wizerunku regionu jako atrakcyjnego kierunku turystyki weekendowej, rodzinnej, kulturowej oraz aktywnej”.

Gdzie szukać bezpłatnej publikacji?

Łącznie do druku trafi 2000 egzemplarzy. Broszura będzie wydana w kwadratowym formacie, pełna ilustracji i praktycznych wskazówek dla podróżnych. Co ważne, informacje nie będą dostępne tylko na papierze – stowarzyszenie przygotuje również wersję cyfrową, którą będzie można pobrać na telefon lub komputer.

Wartość całego przedsięwzięcia to 25 tysięcy złotych, z czego większość pokryje dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.

„Broszura będzie dystrybuowana bezpłatnie podczas wydarzeń promocyjnych i targów turystycznych, w Centrum Informacji Turystycznej w Lesznie, a także udostępniona online na stronie www.lesznoregion.pl”.

Publikacja ma być gotowym narzędziem nie tylko dla turystów, ale i dla mieszkańców, którzy chcą lepiej poznać swoją okolicę i poczuć dumę z lokalnych atrakcji.

