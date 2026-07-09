Regionalny rynek pracy pod lupą. Gdzie jest najgorzej?

Z końcem marca 2026 roku w wielkopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 61,7 tys. osób. To o 400 mniej niż w lutym, ale aż o 10,5 tys. osób więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Sytuacja wewnątrz województwa jest silnie zróżnicowana. Jak wynika z danych statystycznych, prawdziwym "biegunem bezrobocia" w regionie pozostaje powiat koniński, gdzie wskaźnik ten osiągnął poziom 9,9% (wobec 8,5% rok wcześniej). Wysokie wartości, znacznie odbiegające od regionalnej średniej, odnotowano także w powiatach chodzieskim i słupeckim (po 8,3%).

Dla porównania, najniższy wskaźnik zanotowano w powiecie poznańskim (1,4%), samym Poznaniu (1,6%) oraz powiecie kępińskim (1,7%). Rozpiętość między powiatami o najlepszej i najgorszej sytuacji jest więc ogromna i wynosi aż 8,5 punktu procentowego.

Dlaczego bezrobocie rośnie?

Choć stopa bezrobocia w województwie w kwietniu 2026 r. wyniosła 3,8%, to warto zauważyć, że w ciągu roku wzrosła ona o 0,7 p.proc. Niepokojącym sygnałem jest spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (o 0,1% rok do roku). Największe cięcia etatów w marcu 2026 r. dotknęły sekcje:

górnictwo i wydobywanie (spadek aż o 11,3%),

(spadek aż o 11,3%), administrowanie i działalność wspierająca (spadek o 5,7%).

W skali roku bezrobocie wzrosło we wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego, a najbardziej drastyczne skoki odnotowano w powiatach tureckim, czarnkowsko-trzcianeckim, obornickim oraz średzkim.

Szukanie pracy – 18 osób na jedną ofertę

Marzec przyniósł pewną poprawę w dostępie do ofert pracy, ale sytuacja pozostaje trudniejsza niż przed laty. Do urzędów pracy zgłoszono 3,7 tys. ofert, co pozwoliło na spadek liczby osób przypadających na jedno wolne miejsce. Efekt? Na jedną ofertę pracy przypadało średnio 18 bezrobotnych, podczas gdy miesiąc wcześniej było to aż 27 osób. Mimo to zjawisko długotrwałego bezrobocia wciąż jest istotne – dotyczy ono 38,3% ogółu zarejestrowanych.

Nie tylko bezrobocie. Co jeszcze dzieje się w gospodarce?

Mimo rosnących wyzwań na rynku pracy, dane z raportu Urzędu Statystycznego wskazują na silne impulsy w innych obszarach:

Zarobki w górę. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2026 r. wyniosło 8768,70 zł. Najwyższe gaże otrzymują pracownicy z branży informacja i komunikacja – ich płace są średnio 2,2-krotnie wyższe od przeciętnej w regionie.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2026 r. wyniosło Najwyższe gaże otrzymują pracownicy z branży informacja i komunikacja – ich płace są średnio 2,2-krotnie wyższe od przeciętnej w regionie. Wzrost w budownictwie . Dynamika produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2026 r. wyniosła 127,9 (przyjmując 100 dla roku poprzedniego), co oznacza solidny wzrost o blisko 28%.

. Dynamika produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2026 r. wyniosła 127,9 (przyjmując 100 dla roku poprzedniego), co oznacza solidny wzrost o blisko 28%. Rynek detaliczny. Sprzedaż detaliczna mebli oraz sprzętu RTV i AGD wystrzeliła, notując w marcu wzrost o 41,6% w porównaniu z marcem ubiegłego roku.

Sprzedaż detaliczna mebli oraz sprzętu RTV i AGD wystrzeliła, notując w marcu wzrost o 41,6% w porównaniu z marcem ubiegłego roku. Mieszkania. W okresie od stycznia do kwietnia 2026 r. oddano do użytkowania 5498 mieszkań, co jest wynikiem niższym niż przed rokiem.

Podsumowując, kwiecień 2026 r. upłynął w Wielkopolsce pod znakiem walki z trendem wzrostu bezrobocia (szczególnie widocznym w powiecie konińskim), przy jednoczesnych bardzo silnych wzrostach w wynagrodzeniach oraz branży budowlanej i handlowej. Co przyniosą kolejne miesiące? Dowiemy się z raportów.

Źródła: Urząd Statystyczny w Poznaniu (Raport 2026 i dane bieżące), GUS (Bank Danych Lokalnych i Rynek pracy), Wielkopolski Związek Pracodawców

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