Wybieg pełen pasji. Ponad 40 projektów z całej Polski

„Szmaragdowy Guzik” z roku na rok umacnia swoją pozycję jako jedno z najważniejszych wydarzeń dla utalentowanych uczniów szkół ponadpodstawowych. W tegorocznym finale weźmie udział aż 18 szkół z najróżniejszych zakątków kraju. Na profesjonalnym wybiegu zaprezentowanych zostanie 47 autorskich projektów konkursowych.

Zasady były wymagające: we wcześniejszym etapie uczestnicy musieli przysłać trzy projekty, z których jeden wybrany realizowali własnoręcznie na wielki finał. Co ciekawe, w zmaganiach mogą brać udział nie tylko uczniowie klas odzieżowych, ale każdy pasjonat szycia ze szkoły ponadpodstawowej. Liczy się przede wszystkim pomysł, wyobraźnia i talent.

Jak podkreśla Joanna Przybyła z Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie, do stworzenia niezwykłej kreacji wcale nie są potrzebne wybitne zdolności plastyczne na papierze:

„Bywa, że uczeń nie potrafi narysować idealnego szkicu, ale sam projekt w jego wykonaniu okazuje się prawdziwą bombą. Młodzież wykazuje się niesamowitą wyobraźnią oraz zdolnościami manualnymi. Chcemy pokazać szerokiej publiczności, jak ogromny potencjał w nich drzemie”

Zobaczcie kreacje konkursu Szmaragdowy Guzik 2025

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Odpowiedź na tanią odzież z Chin. Czy krawiectwo to zawód przyszłości?

W dobie powszechnej odzieży z sieciówek i zalewania rynku tanią odzieżą masowej produkcji, tradycyjne krawiectwo oraz unikalne projektowanie zyskują zupełnie nowy wymiar. Udział w konkursie to dla młodzieży nie tylko okazja do rywalizacji, ale też pierwszy poważny krok w stronę zawodowej kariery.

Nauka w klasie odzieżowej daje wszechstronne wykształcenie – od konstrukcji, rysunku i formy, przez szycie na maszynach domowych oraz przemysłowych, po miesięczne praktyki zawodowe w trzeciej i czwartej klasie. To solidna baza, która otwiera drzwi do świata designu lub na całkowicie inne studia projektowe.

„To bardzo przyszłościowy kierunek, zwłaszcza w czasach, gdy rynek jest dosłownie zalewany tanią odzieżą z Chin. Pokazujemy, że własnoręczne projektowanie i krawiectwo ma ogromną wartość. Sama skończyłam technikum odzieżowe, pracuję w tym zawodzie i nie wyobrażam sobie robić czegokolwiek innego. Staram się zarażać tą pasją młodych ludzi” – zaznacza Joanna Przybyła.

Od szkolnej ławki do własnej marki. Szyją dresy, oversize i ubrania dla dzieci

Czy po ukończeniu szkoły odzieżowej można utrzymać się na rynku? Przykład absolwentki leszczyńskiego Zespołu Szkół Technicznych dowodzi, że determinacja i pasja szybko przynoszą owoce.

Młodzi adepci mody po szkole trafiają do lokalnych punktów usługowych czy zakładów krawieckich, ale coraz odważniej decydują się także na własne biznesy.

„Mamy absolwentkę, która tuż po ukończeniu technikum otworzyła własną działalność i od lat prężnie działa na rynku. Zaczynała od odzieży dziecięcej, a dziś wchodzi w kolekcje damskie i męskie, skupiając się na wygodnych krojach dresowych i oversizowych. To najlepszy dowód na to, że zdobytą w szkole wiedzę można natychmiast przekuć w sukces” – dodaje organizatorka.

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Ocenianie „od środka” i gorące kulisy w Teatrze Miejskim

Wielki finał w Teatrze Miejskim w Lesznie to widowiskowe pokazy, ale i ogromne wyzwanie organizacyjne. Za oprawę na wybiegu odpowiadają sami projektanci – to oni dbają o podkład muzyczny, a w rolę modeli i modelek wcielają się często ich koledzy i koleżanki ze szkół.

Jury konkursowe, składające się z wieloletnich ekspertów modowych, ocenia nie tylko estetykę zewnętrzną prezentowanych strojów. Ceniony jest kunszt techniczny oraz precyzja wykończenia.

„Jury nie skupia się wyłącznie na efekcie wizualnym. Podchodzi do kreacji, dotyka tkanin i szczegółowo ocenia je także od środka. Niejeden zawodowy projektant uszyłby niektóre elementy gorzej niż nasza młodzież” – zauważa Joanna Przybyła.

Jedyna taka okazja na prawdziwym wybiegu

W obecnym programie nauczania w technikach nie ma już tradycyjnych prac zaliczeniowych polegających na uszyciu wyjściowej kreacji na ocenę. Udział w „Szmaragdowym Guziku” staje się więc unikalnym momentem w całym procesie edukacji.

Młodzi projektanci mają jedyną w swoim rodzaju szansę, by wcielić w życie własne wizje, zaprezentować je w świetle reflektorów i zdobyć profesjonalne zdjęcia z pokazów, które zasilą ich pierwsze autorskie portfolio.

Wielki finał VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Projektantów i Krawców „Szmaragdowy Guzik” odbędzie się już 16 listopada 2026 roku w Teatrze Miejskim w Lesznie. Warto wybrać się do teatru by na własne oczy zobaczyć przygotowane w tym roku kreacje.