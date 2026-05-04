Lotnicza sensacja w Lesznie! Ten odrzutowiec z „dopalaczem” skradnie show w 2026 roku?

Tomasz Szymlet
2026-05-04 12:43

To będzie moment, na który czekają tysiące fanów lotnictwa. Antidotum Airshow Leszno 2026 zapowiada się jako jedna z najbardziej spektakularnych imprez w historii. Organizatorzy właśnie potwierdzili obecność prawdziwego unikatu – to jedyny w Polsce cywilny samolot odrzutowy z dopalaczem!

Na leszczyńskim niebie pojawi się legenda, która po latach zapomnienia odzyskała blask. Mowa o samolocie Lim-5 (MiG-17F), który po 36 latach przerwy ponownie wzbił się w powietrze. To maszyna, której historię piszą ludzie z ogromną pasją.

36 lat pracy i… jeden dopalacz

Za tym niebywałym sukcesem stoi ekipa FUBAR Aviation LTD. To dzięki ich determinacji i tysiącom godzin spędzonych w hangarze, Lim-5 o numerze bocznym 1211 znów lata. Doprowadzenie tej maszyny do stanu używalności było wyczynem niemal niemożliwym, a dziś to jedyny latający MiG-17F w całej Europie.

Co wyróżnia tę maszynę na tle innych? To jedyny w Polsce cywilny samolot odrzutowy, który posiada w pełni sprawny dopalacz. Widowisko, jakie ten myśliwiec zaserwuje publiczności w Lesznie, zapowiada się na absolutnie niepowtarzalne przeżycie.

Kawał polskiej historii w powietrzu

Lim-5 to nie tylko maszyna – to żywa historia. Polska wersja licencyjna słynnego radzieckiego myśliwca MiG-17 była przez lata filarem naszych Sił Powietrznych w okresie zimnej wojny. Egzemplarz, który zobaczymy w czerwcu, został wyprodukowany w 1958 roku w zakładach w Mielcu.

Patrząc na srebrne skrzydła „1211”, będziemy patrzeć na kawałek polskiej historii lotnictwa, który dzięki pasjonatom z FUBAR Aviation dostał drugie życie.

