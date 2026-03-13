Ma 5. dzieci i nie płaci. Mieszkaniec powiatu gostyńskiego trafił za kratki

Poszukiwany mężczyzna został zatrzymany... w noclegowni w Kaliszu. Ukrywał się przed policjantami od lutego.

- Policjanci Wydziału Kryminalnego zatrzymali 62-latka poszukiwanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Gostyniu za niealimentację. Mężczyzna miał zasądzone alimenty na 5. dzieci i został skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Mężczyzna trafił do zakładu karnego, gdzie zgodnie z postanowieniem sądu spędzi karę 8 miesięcy.

