Termometry nie rozpieszczą: Będzie chłodniej niż zwykle?

Zgodnie z trendami długoterminowymi, pierwsza połowa maja w 2026 roku może być stosunkowo chłodna. Dla regionu Leszna prognozy są zróżnicowane, co sugeruje dużą zmienność aury:

1 maja (piątek): Modele przewidują od 9°C do 15°C w ciągu dnia. Uwaga na noc – temperatura może spaść nawet do -1°C.

2 maja (sobota): Podobna aura, słupki rtęci wskażą od 8°C do 14°C. Niebo może być pochmurne.

3 maja (niedziela): Spodziewane lekkie ocieplenie lub stabilizacja w okolicach 9-14°C.

Deszcz czy słońce? Przygotuj parasol

Niestety, najnowsze analizy wskazują, że majówka może być nie tylko chłodna, ale i deszczowa.

Synoptycy ostrzegają przed możliwymi wiosennymi burzami pod koniec kwietnia, które mogą przeciągnąć się na początek maja.

Opady: Największe prawdopodobieństwo niewielkiego deszczu w Lesznie przypada na 3 maja (szacowane opady to ok. 2.9 mm).

Zachmurzenie: Przez całą majówkę w regionie może dominować niebo pochmurne z przejściowymi opadami.

Co warto wiedzieć przed majówką w regionie?

Eksperci z IMGW przypominają, że wszelkie prognozy długoterminowe mają charakter eksperymentalny i orientacyjny. Atmosfera jest układem chaotycznym, dlatego dokładne określenie pogody dla Leszna z tak dużym wyprzedzeniem zawsze wiąże się z ryzykiem błędu.

Najważniejsze trendy pogodowe dla Leszna i okolic:

Regionalne ochłodzenie: Choć Leszno leży w zachodniej części Polski, ogólny trend dla kraju przewiduje, że północne i centralne regiony mogą odczuć temperatury nawet o 2°C niższe od normy wieloletniej. Pierwsza połowa maja w okolicach Leszna zapowiada się więc stosunkowo chłodno.

Zmiana frontu w połowie miesiąca: Jeśli plany na długi weekend pokrzyżuje chłód, pocieszeniem dla mieszkańców regionu jest fakt, że sytuacja ma się wyraźnie poprawić w drugiej części maja.

Dynamiczna aura i opady: Wiosenna pogoda w Wielkopolsce bywa nieprzewidywalna. Należy liczyć się z możliwością wystąpienia wiosennych burz oraz nocnych przymrozków, które w Lesznie mogą sięgać nawet -1°C. Zaleca się śledzenie komunikatów na bieżąco, by uniknąć pogodowych niespodzianek.

Wniosek? Tegoroczna majówka w regionie leszczyńskim będzie wymagała od nas nieco odporności na chłód. Planując rodzinne biesiadowanie, warto mieć pod ręką cieplejszą odzież i przygotować „plan B” na wypadek przelotnych opadów deszczu.