Start prac: Co dzieje się teraz?
Od kwietnia 2026 roku drogowcy pracują na pierwszym odcinku trasy – od ronda Zatorze do skrzyżowania z ul. Kilińskiego. To tutaj kierowcy napotykają pierwsze poważne zmiany w organizacji ruchu i barierki.
Harmonogram prac na lata 2026–2028
Inwestycja została zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach, aby krok po kroku zmieniać oblicze tej części Leszna. Oto jak przedstawiają się kolejne fazy robót:
- Sierpień 2026 (Etap II): Prace przeniosą się na odcinek od ul. Kilińskiego do ul. Wyszyńskiego.
- Grudzień 2026 (Etap III): Drogowcy wejdą na fragment między ul. Wyszyńskiego a ul. Szczepanowskiego.
- Kwiecień 2027 (Etap IV): Rozpoczęcie robót od ul. Szczepanowskiego do ul. Pankiewicza.
- Sierpień 2027 (Etap V): Prace obejmą odcinek do ul. Chłapowskiego.
- Grudzień 2027 (Etap VI): Modernizacja fragmentu od ul. Chłapowskiego do ul. Mielżyńskich.
Rok 2028: Budowa nowego ronda i wielki finał
Ostatni rok inwestycji przyniesie najbardziej spektakularne zmiany w układzie komunikacyjnym na wylocie z miasta.Kluczowym momentem będzie kwiecień 2028 roku (Etap VII), kiedy rozpocznie się budowa ronda u zbiegu ulic Święciechowskiej, Wolińskiej i Mielżyńskich. Jest to najbardziej skomplikowany inżynieryjnie element całego projektu, który ma docelowo upłynnić ruch w stronę Święciechowy.
Kiedy koniec utrudnień?
Oficjalne zakończenie wszystkich prac, odbiory techniczne oraz pełne udostępnienie ulicy dla ruchu planowane jest na październik 2028 roku.Władze miasta apelują do kierowców i pieszych o uważne śledzenie oznakowania, ponieważ każdy kolejny etap wiąże się z przesunięciem barier i nowymi trasami objazdów.