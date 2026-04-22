Wielka przebudowa Święciechowskiej w Lesznie: Harmonogram 2026–2028. Sprawdź, kiedy zamkną Twój odcinek! [GALERIA]

Tomasz Szymlet
2026-04-22 13:09

Mieszkańcy Leszna muszą uzbroić się w cierpliwość. Przebudowa ulicy Święciechowskiej to obecnie największe wyzwanie logistyczne w mieście. Inwestycja, podzielona na osiem precyzyjnych etapów, potrwa do jesieni 2028 roku. Zobacz aktualne zdjęcia z placu budowy i sprawdź dokładny kalendarz prac.

Start prac: Co dzieje się teraz?

Od kwietnia 2026 roku drogowcy pracują na pierwszym odcinku trasy – od ronda Zatorze do skrzyżowania z ul. Kilińskiego. To tutaj kierowcy napotykają pierwsze poważne zmiany w organizacji ruchu i barierki.

Harmonogram prac na lata 2026–2028

Inwestycja została zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach, aby krok po kroku zmieniać oblicze tej części Leszna. Oto jak przedstawiają się kolejne fazy robót:

  • Sierpień 2026 (Etap II): Prace przeniosą się na odcinek od ul. Kilińskiego do ul. Wyszyńskiego.
  • Grudzień 2026 (Etap III): Drogowcy wejdą na fragment między ul. Wyszyńskiego a ul. Szczepanowskiego.
  • Kwiecień 2027 (Etap IV): Rozpoczęcie robót od ul. Szczepanowskiego do ul. Pankiewicza.
  • Sierpień 2027 (Etap V): Prace obejmą odcinek do ul. Chłapowskiego.
  • Grudzień 2027 (Etap VI): Modernizacja fragmentu od ul. Chłapowskiego do ul. Mielżyńskich.

Rok 2028: Budowa nowego ronda i wielki finał

Ostatni rok inwestycji przyniesie najbardziej spektakularne zmiany w układzie komunikacyjnym na wylocie z miasta.Kluczowym momentem będzie kwiecień 2028 roku (Etap VII), kiedy rozpocznie się budowa ronda u zbiegu ulic Święciechowskiej, Wolińskiej i Mielżyńskich. Jest to najbardziej skomplikowany inżynieryjnie element całego projektu, który ma docelowo upłynnić ruch w stronę Święciechowy.

Kiedy koniec utrudnień?

Oficjalne zakończenie wszystkich prac, odbiory techniczne oraz pełne udostępnienie ulicy dla ruchu planowane jest na październik 2028 roku.Władze miasta apelują do kierowców i pieszych o uważne śledzenie oznakowania, ponieważ każdy kolejny etap wiąże się z przesunięciem barier i nowymi trasami objazdów.

