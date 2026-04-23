Poranny wypadek w Lesznie. Kierowca osobówki uderzył w drzewo [ZDJĘCIA]

Kierowca z daleka

Do wypadku doszło po godz. 6:00, gdy na ulicach Leszna panuje jeszcze niewielki ruch.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 33-letni mieszkaniec województwa lubelskiego kierując skodą octavią zjechał z Al. Konstytucji 3 Maja i po przejechaniu ok. 150 metrów prawdopodobnie zasnął i uderzył w przydrożne drzewo. Kierowca trafił do szpitala, obecnie trwają jego badania lekarskie - poinformowała Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Ulica Estkowskiego to ruchliwa część miasta, a pobliskim chodnikiem porusza się wiele osób. Na szczęście w chwili wypadku nikogo w tym miejscu nie było.

