Poranny wypadek w Lesznie. Kierowca osobówki uderzył w drzewo [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-04-23 9:17

Do zdarzenia doszło dziś (23 kwietnia) na ul. Estkowskiego w ciągu drogi krajowej nr 12 w Lesznie. Kierowca zjechał samochodem z drogi, wjechał na pobliski chodnik i uderzył w rosnące tuż przy nim drzewo.

Poranny wypadek w Lesznie. Kierowca osobówki uderzył w drzewo
Poranny wypadek w Lesznie. Kierowca osobówki uderzył w drzewo Poranny wypadek w Lesznie. Kierowca osobówki uderzył w drzewo Poranny wypadek w Lesznie. Kierowca osobówki uderzył w drzewo Poranny wypadek w Lesznie. Kierowca osobówki uderzył w drzewo
Kierowca z daleka

Do wypadku doszło po godz. 6:00, gdy na ulicach Leszna panuje jeszcze niewielki ruch. 

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 33-letni mieszkaniec województwa lubelskiego kierując skodą octavią zjechał z Al. Konstytucji 3 Maja i po przejechaniu ok. 150 metrów prawdopodobnie zasnął i uderzył w przydrożne drzewo. Kierowca trafił do szpitala, obecnie trwają jego badania lekarskie - poinformowała Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. 

Ulica Estkowskiego to ruchliwa część miasta, a pobliskim chodnikiem porusza się wiele osób. Na szczęście w chwili wypadku nikogo w tym miejscu nie było. 

