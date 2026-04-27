City Royal: Nowoczesność w sercu dzielnicy

Najbardziej spektakularną pod względem architektonicznym inwestycją na Gronowie jest obecnie City Royal. Projekt ten wyróżnia się na tle dotychczasowej zabudowy swoją nowoczesną bryłą i odważnym designem.

Inwestor postawił na wielkomiejski styl, który wprowadza zupełnie nową jakość estetyczną do serca Gronowa. Duże przeszklenia, starannie zaprojektowane części wspólne i dbałość o detale elewacji sprawiają, że inwestycja ta staje się wizytówką dynamicznie rozwijającej się dzielnicy. To propozycja dla osób, które cenią nowoczesny sznyt w otoczeniu spokojniejszej części miasta.

Przewidywany termin: Pierwsze lokale w tej nowoczesnej bryle mają być gotowe do odbioru jeszcze w 2026 roku (zazwyczaj wskazuje się na przełom III i IV kwartału), choć pełne zagospodarowanie terenu wokół kompleksu może potrwać do początku 2027 roku.

7

Osiedle Grono: Spółdzielcza alternatywa na trudne czasy

Drugim istotnym punktem na mapie inwestycji jest Osiedle Grono, realizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Wieniawa”. W tym przypadku uwaga przyszłych mieszkańców skupia się nie tylko na architekturze, ale przede wszystkim na specyficznym modelu finansowania.

W dobie drogich kredytów hipotecznych, spółdzielnia proponuje systemy partycypacji i zasady nabywania praw do lokalu, które różnią się od komercyjnej oferty deweloperskiej. Dla wielu rodzin szukających stabilności finansowej to obecnie jedna z najbardziej interesujących alternatyw na leszczyńskim rynku.

Termin oddania kluczy: przewidywany na II kwartał 2027 roku.

4

Ekspansja w szczere pole i zmiany przy kościele

Skala zmian jest tak duża, że deweloperzy odważnie wychodzą poza dotychczasowe granice osiedla. Najlepszym przykładem jest ulica Antonińska, gdzie w szczerym polu powstaje pierwsza tak duża inwestycja szeregowa. To budownictwo „od zera”, które na niezagospodarowanych dotąd terenach wyznacza nową siatkę miejskiej zabudowy.

Równocześnie dogęszczane jest centrum dzielnicy, co budzi spore emocje – mowa o ogrodzeniu działki tuż przed kościołem pw. św. Maksymiliana Kolbego. Nowe obiekty, które tam powstaną, domkną urbanistycznie ten obszar, ale jednocześnie częściowo przesłonią charakterystyczną bryłę świątyni, trwale zmieniając widok przy głównej arterii Gronowa.

6

Infrastruktura otwiera drogę dla kolejnych osiedli

Fundamentem pod dalszy rozwój dzielnicy będzie budowa łącznika między Rondem Antoniny a ulicą Gronowską. Właśnie otwarto oferty w przetargu na tę inwestycję – najniższa z nich to nieco ponad 18 mln zł.

Dla przyszłości Gronowa kluczowy jest fakt, że wzdłuż nowej, ponad kilometrowej trasy, zaplanowano już kolejne tereny pod zabudowę wielorodzinną. Dzisiejsze place budowy to dopiero początek drogi do stworzenia nowoczesnej, w pełni skomunikowanej części Leszna.

5