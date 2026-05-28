Pierwsze ustalenia po wypadku w Wilkowie Polskim. Sprawca, który wjechał samochodem w rodzinę z Leszna nie miał uprawnień

Joanna Haliasz
2026-05-28 14:55

We wtorek, w jadącą Range Roverem rodzinę z Leszna uderzył kierowca Skody. 24-letni Kolumbijczyk zginął na miejscu, a 3-miesięczne dziecko 38-latków z Leszna walczy w szpitalu o życie.

Koszmarny wypadek w Wilkowie Polskim. Poszkodowane małżeństwo z Leszna i ich 3-miesięczne dziecko

i

Autor: KPP Grodzisk Wlkp./ Archiwum prywatne

Nie miał uprawnień

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Jak ustalono, 24-letni obywatel Kolumbii nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad Skodą i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym Range Roverem, którym podróżowali 38-latkowi z 3-miesięcznym dzieckiem.

24-letni Kolumbijczyk zginął na miejscu. Poszkodowana rodzina trafiła do szpitali w Poznaniu, Grodzisku Wielkopolskim i Wolsztynie. 3-miesięczny chłopczyk jest w stanie krytycznym, w śpiączce farmakologicznej. Jego rodzice nie odnieśli obrażeń, które zagrażałyby ich życiu.

- W roku postępowania prowadzonego pod nadzorem prokuratury w Grodzisku Wielkopolskim grodziscy policjanci ustalili, iż sprawca wypadku obywatel Kolumbii nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – powiedział Radiu Eska Karol Płóciniczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Od sprawcy wypadku pobrana została krew do badań, m.in. na zawartość alkoholu. Wykaże w jakim stanie był 24-latek w chwili wypadku. 

Koszmarny wypadek w Wilkowie Polskim. Poszkodowane małżeństwo z Leszna i ich 3-miesięczne dziecko
Galeria zdjęć 5

Polecany artykuł:

48-latek z gminy Pępowo stanie przed sądem. Wjechał autem do rowu i uciekł
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "L". Masz powiedzieć, w jakim są kraju
Pytanie 1 z 12
Standardowo na start Europa. Lyon to miasto: