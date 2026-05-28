Nie miał uprawnień

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Jak ustalono, 24-letni obywatel Kolumbii nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad Skodą i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym Range Roverem, którym podróżowali 38-latkowi z 3-miesięcznym dzieckiem.

24-letni Kolumbijczyk zginął na miejscu. Poszkodowana rodzina trafiła do szpitali w Poznaniu, Grodzisku Wielkopolskim i Wolsztynie. 3-miesięczny chłopczyk jest w stanie krytycznym, w śpiączce farmakologicznej. Jego rodzice nie odnieśli obrażeń, które zagrażałyby ich życiu.

- W roku postępowania prowadzonego pod nadzorem prokuratury w Grodzisku Wielkopolskim grodziscy policjanci ustalili, iż sprawca wypadku obywatel Kolumbii nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – powiedział Radiu Eska Karol Płóciniczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Od sprawcy wypadku pobrana została krew do badań, m.in. na zawartość alkoholu. Wykaże w jakim stanie był 24-latek w chwili wypadku.

