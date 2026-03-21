Marzanna ocalona! Gorący finał mroźnego sezonu w Osiecznej

Tomasz Szymlet
2026-03-21 18:50

Prosto z wody, trafiła w bezpieczne ręce – Marzanna w Osiecznej mogła liczyć na wyjątkowe traktowanie. Fani lodowatych z całego regionu postanowili ją uratować, by symbolicznie zatrzymać zimę na dłużej.

Ciepłe pożegnanie mega mroźnej zimy

Pogoda dzisiaj na morsowanie nadawała się średnio. Termometry wskazywały prawie 14°C. .Do wody, ratować marzannę wskoczyło około 170 osób, co dla organizatorów było wynikiem poprawnym, choć apetyty były większe. Jak przyznał Maciej Drygas:

„Szkoda, że tylko tak mało, liczyliśmy na troszeczkę większą frekwencję, aczkolwiek cieszymy się, że możemy kontynuować tę tradycję”.

Dla prawdziwych morsów niedzielne warunki były wręcz „za ciepłe”. Przy temperaturze wody wynoszącej 8°C wspominali oni niedawną, srogą zimę, kiedy w ruch musiały pójść piły motorowe, by przebić się przez lód.

Ratowanie Marzanny w Osiecznej
Dwunasta edycja tradycji ratowania zimy

Klub Morsów Yeti, ratowanie marzanny na plaży Jeziora Łoniewskiego zorganizował już po raz 12. Morsowanie wciąż jest jest modne - dodaje prezes Maciej Drygas:

„Ludzie się dopytują, piszą na Facebooku do nas z zapytaniem, jak mają zacząć. Zależy nam na tym, żeby morsów było jak najwięcej”.

Mimo że  „ratowanie Marzanny” zamknęło oficjalnie sezon, to woda jest na tyle zimne, że i tak nad Jeziorem Łoniewskim morsów będzie można spotkać jeszcze długo.

