Jedna oferta, niższa cena

Postępowanie dotyczy dostawy i montażu zjeżdżalni o długości około 13 metrów. Do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma – Adamietz, czyli wykonawca całej modernizacji obiektu. Zaproponowana kwota wynosi około 387–388 tysięcy złotych brutto, czyli znacząco mniej niż zabezpieczone wcześniej 530 tysięcy złotych.

Oferta jest obecnie sprawdzana pod względem formalnym. Jeśli nie pojawią się przeszkody, umowa z wykonawcą zostanie podpisana w najbliższym czasie.

Trzecia zjeżdżalnia i kolejne plany

Kupowana konstrukcja będzie trzecią zjeżdżalnią w Akwawicie. W ramach trwającej modernizacji powstaje już długa, 54-metrowa zjeżdżalnia oraz mniejsza, przeznaczona dla dzieci. Te dwie są częścią głównego kontraktu, natomiast nowa instalacja stanowi dodatkowe wyposażenie.

W planach jest także możliwość rozbudowy o kolejną atrakcję – zjeżdżalnię typu „kamikaze”, która mogłaby powstać w przyszłości.

Znika wieża zjeżdżalni pływalni “Akwawit” w Lesznie

Wyścig z czasem na budowie

Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał zaledwie dziewięć tygodni na realizację zadania. To efekt napiętego harmonogramu prac prowadzonych na obiekcie.

„Jest to bardzo krótki termin, a wynika on z harmonogramu prowadzonych już prac budowlanych. Obecnie realizowane są roboty związane z zamknięciem elewacji frontowej budynku, dlatego ta zjeżdżalnia musi zostać dostarczona i zamontowana jeszcze przed zamknięciem bryły obiektu” – wyjaśnia Izabela Czwojdrak, pełnomocnik ds. modernizacji obiektu.

Zgodnie z planem, cała konstrukcja powinna być gotowa do czerwca, kiedy przewidziano zamknięcie bryły budynku.

Akwawit z nową ofertą dla mieszkańców

Zakup zjeżdżalni to element szerszej strategii miasta, która ma przywrócić Akwawitowi pozycję jednego z najatrakcyjniejszych obiektów rekreacyjnych w regionie. Montaż zjeżdżalni będzie jednym z kluczowych etapów przed zakończeniem prac konstrukcyjnych i rozpoczęciem robót wykończeniowych wewnątrz pływalni.

