Cenne odpady

Zatrzymani to dwaj mieszkańcy gminy Góra w wieku 38 i 44 lat. Do kradzieży doszło we wtorek 18 sierpnia, na jednej ze stacji demontażu pojazdów w pobliżu Leszna. dostali się na jej teren od tyłu.

- Mężczyźni weszli na teren stacji całkowicie omijając pracowników i nie nawiązując z nimi żadnej rozmowy. Od razu skierowali się w głębszą, tylną część placu ze złomowanymi pojazdami. Tam wymontowali z samochodów różnych marek 6 katalizatorów i przenieśli je w jedno dyskretne miejsce. Z pięciu z nich rozcięli obudowy i usunęli znajdujący się wewnątrz wartościowy monolit, który spakowali do toreb. Po wszystkim obaj mężczyźni opuścili teren stacji, omijając kasę i nie płacąc za zabrane przedmioty. Właściciel stacji oszacował straty na kwotę 10 tys. złotych - informuje Anna Stelmaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Właściciel stacji powiadomił policję. Mundurowi szybko ustalili tożsamość przestępczego duetu. Mieszkańcy gminy Góra zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty kradzieży dokonanej wspólnie i w porozumieniu. Za to przestępstwo Kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

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