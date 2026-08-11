Nagrany i zatrzymany

Do zdarzenia doszło w miniony piątek (7 sierpnia), między godziną 5:00 a 5:50 na prywatnej posesji w miejscowości Bonikowo.

- Nieznany mężczyzna załadował na wózek 4 siatki ochronne do pryzm, a następnie wywiózł je w nieznanym kierunku. Wizerunek sprawcy oraz moment jego oddalenia został uchwycony przez kamery monitoringu. Właściciel wycenił wartość strat na kwotę 8 tys. złotych - informuje Paulina Piechowiak z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Dzięki m.in.monitoringowi policjanci ustalili sprawcę kradzieży. Udali się do miejsca zamieszkania 49-letniego mieszkańca gminy Śmigiel.Tam, na jego posesji znaleźli siatki pochodzące z kradzieży.

- 49-latek został zatrzymany, a następnie przewiedziony do Komendy w Kościanie, gdzie usłyszał już zarzut kradzieży. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że chciał wykorzystać siatkę, aby zrobić zadaszenie do wybiegu dla kur. Skradziony towar został w całości odzyskany i odebrany przez właściciela - mówi P. Piechowiak.

Za kradzież mężczyźnie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności.

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