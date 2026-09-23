Mina przy szpitalu

Na nietypowe znalezisko natrafiono dziś rano (23 września), podczas prac ziemnych prowadzonych na terenach zielonych wokół Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie.

- Około godz. 8:30 na terenie Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego podczas prac ziemnych pracownicy wykopali minę przeciwpancerną. Rejon znaleziska został zabezpieczony przez policjantów. Na miejsce udał się również policjant z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego z KPP Kościan. O znalezisku poinformowany został patrol saperski Wojska Polskiego, na którego przyjazd oczekujemy - poinformował Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Na razie nie było decyzji o ewakuacji pacjentów i personelu pobliskich zabudowań szpitalnych.

Niewybuch ma ok. 30 cm średnicy i prawdopodobnie pochodzi z czasów II wojny światowej.

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