Mina przeciwpancerna przy Centrum Neuropsychiatrycznym w Kościanie. Teren zabezpiecza policja [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-09-23 12:12

Niewybuch wykopali pracownicy, podczas prac ziemnych przy Wielkopolskim Centrum Neuropsychiatrycznym w Kościanie. Na miejsce wezwano policje i saperów.

Mina przy szpitalu

Na nietypowe znalezisko natrafiono dziś rano (23 września), podczas prac ziemnych prowadzonych na terenach zielonych wokół Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie. 

- Około godz. 8:30 na terenie Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego podczas prac ziemnych pracownicy wykopali minę przeciwpancerną. Rejon znaleziska został zabezpieczony przez policjantów. Na miejsce udał się również policjant z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego z KPP Kościan. O znalezisku poinformowany został patrol saperski Wojska Polskiego, na którego przyjazd oczekujemy - poinformował Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. 

Na razie nie było decyzji o ewakuacji pacjentów i personelu pobliskich zabudowań szpitalnych.

Niewybuch ma ok. 30 cm średnicy i prawdopodobnie pochodzi z czasów II wojny światowej. 

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