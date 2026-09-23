Plany rozbudowy pomostu cumowniczego

Głównym elementem planowanych prac jest modernizacja pomostu zlokalizowanego przy plaży. Obecny obiekt jest niewielki i służy głównie do cumowania kajaków. Po przebudowie przy pomoście będą mogły cumować także żaglówki. Z nowej infrastruktury ma korzystać przede wszystkim szkółka żeglarska działająca na terenie letniska - mówi Sławomir Kosmalski burmistrz Osiecznej

„Mamy taki maleńki pomościk, przy którym praktycznie można cumować tylko kajaki, ale projektujemy jego rozbudowę w takiej formie, aby można było cumować już żaglówki i udostępnić go oczywiście głównie szkółce, która działa na terenie letniska”

To "Dziewiąta Fala" stoi za żeglarskim boomem w Osiecznej

Szkółkę żeglarską nad jeziorem prowadzi Stowarzyszenie Sportowe „Dziewiąta Fala”. Szkółka działa od ponad dwóch lat i przyciąga dzieci oraz młodzież z terenu gminy Osieczna i okolicznych miejscowości. Zapleczem dla organizowanych zajęć oraz letnich półkolonii jest m.in. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena”.

Program zajęć obejmuje naukę żeglowania, pływanie na canoe i deskach SUP, a także gry plenerowe oraz zawody sprawnościowe. Stowarzyszenie współorganizuje również wydarzenia sportowe, w tym Regaty o Puchar Burmistrza Gminy Osieczna w klasie otwartej. Działania te są wspierane przez gminę i objęte patronatem burmistrza.

„Jesteśmy mile zaskoczeni frekwencją. Praktycznie te wolne miejsca w kilka dni się zapełniają. Świetnie to funkcjonuje. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy szkółki i z tego, że młodzi ludzie mogą korzystać z zajęć i poznawać tajniki żeglowania” - dodaje Sławomir Kosmalski.

Autor: Tomasz Szymlet

Jezioro Łoniewskie - akwen dla żeglarzy i nie tylko

Jezioro Łoniewskie to polodowcowy zbiornik wodny o powierzchni około 102 hektarów i linii brzegowej wynoszącej 6,8 km. Średnia głębokość akwenu wynosi 5,4 metra. Przy letnisku znajduje się rozbudowana baza turystyczna. Przy brzegu funkcjonuje strzeżone kąpielisko z piaszczystą plażą, brodzikiem dla dzieci oraz strefą rekreacyjną. Na terenie letniska dostępne są pomosty spacerowe, wodna ścieżka, wypożyczalnia sprzętu wodnego, obiekty noclegowe oraz punkty gastronomiczne. Jakość wody w kąpielisku jest regularnie kontrolowana przez Sanepid i klasyfikowana jako przydatna do kąpieli. Do tego zdrowotne działanie borowin w Jeziorze Łoniewskim powoduje, że akwen jest jednym z najlepszych miejsc do wypoczynku nad wodą w regionie.

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