Kierowca z zarzutami

Mercedesem podróżowali 45-letni mężczyzna i 27-letnia kobieta. Podczas interwencji policjanci zatrzymali pojazd do kontroli.

- Podczas czynności służbowych osoby znajdujące się w aucie nie wykonywały poleceń funkcjonariuszy i nie chciały opuścić pojazdu. W związku z tym policjanci byli zmuszeni użyć środków przymusu bezpośredniego w postaci pałki służbowej typu tonfa i wybili tylną szybę pojazdu, aby bezpiecznie przeprowadzić interwencję – informuje Arkadiusz Wróblewski z Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

45-latek został zatrzymany. Pobrano od niego krew do badań na zawartość środków odurzających. Policjanci nie omieszkali też sprawdzić jego miejsca zamieszkania.

- Funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli: 0,57 grama amfetaminy, 2,58 grama marihuany, 9,53 grama grzybów halucynogennych – dodaje A. Wróblewski.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna wraz z kobietą przyjechali Mercedesem po Chevroleta, który wcześniej pozostawili na parkingu leśnym w rejonie drogi ekspresowej S5.

- Mężczyźnie zostały już przedstawione zarzuty kierowania pojazdami marki Mercedes oraz Chevrolet pomimo obowiązującego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Odpowie również za posiadanie środków odurzających oraz ich udzielanie - informuje policja.

