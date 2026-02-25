Na górze imprezy, na dole schron

Planami budowy nowej hali pochwalił się w mediach społecznościowych burmistrz Wschowy Konrad Antkowiak. Koncepcję nowoczesnego obiektu przygotowała pracownia Arche Plan z Poznania. Składają się na nią trzy budynki.

Główną częścią obiektu byłaby hala sportowa o powierzchni 1540 metrów kwadr. i widowni na 450 miejsc siedzących. Dzięki panelom akustycznym i profesjonalnemu systemowi nagłośnienia można byłoby w niej organizować koncerty, spektakle teatralne i inne wydarzenia kulturalne. W projekcie znalazły się m.in. loże VIP, sala prób dla orkiestry, szatnie dla sportowców czy garderoby dla artystów oraz zaplecze socjalne. Drugi, mniejszy budynek przeznaczony byłby na siłownię , a trzeci – na usługi.

Na terenie wokół hali zaprojektowano boisko do koszykówki, pumptrack, ściankę wspinaczkową, siłownię zewnętrzną oraz sensoryczny park dla seniorów i plac zabaw dla dzieci. Oprócz tego miejsce na imprezy plenerowe i parking na 112 miejsc parkingowych.

- Rozważamy również możliwość uwzględnienia w projekcie podziemnej kondygnacji , która mogłaby pełnić funkcję ukrycia dla ludności w razie nieprzewidzianych zdarzeń, np. klęsk żywiołowych – poinformował Konrad Antkowiak, burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.

Gmina przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej nowego obiektu we Wschowie. Ogłoszony ma być jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Inwestycja realizowana ma być przy wsparciu finansowym z funduszy rządowych, o które zamierza się ubiegać.