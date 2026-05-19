Muzeum Okręgowe w Lesznie z kolejną Izabellą. Za wydanie Jana Amosa Komeńskiego

Kolejna prestiżowa nagroda muzeum w Lesznie

Muzeum Okręgowe w Lesznie otrzymało jedną z pięciu nagród Grand Prix w konkursie Izabella. Przyznano mu ja w kategorii „działalność naukowa i wydawnicza” za „„Labirynt świata i raj serca” Jana Amosa Komeńskiego, który miała swoją premierę 31 marca w budynku muzeum przy ul. Narutowicza w Lesznie. To pierwsze pełne polskie wydanie tego dzieła. To prawdopodobnie właśnie w Lesznie w 1631 roku ukazało się pierwsze jego wydanie.

- Jest to arcydzieło literatury barokowej, tak Czesi przynajmniej uważają, sztandarowe dla Czechów. Bardzo znane w Czechach, w Polsce mniej, dlatego tez popularyzujemy te książkę. W związku z tym, że Jan Amos Komeński był mocno związany z Lesznem. Mieszkał tutaj niemal 30 lat i tutaj tworzył. Przedstawia wędrowca, który wędruje przez świat, który jest trudny, pełen pokus, pożądań, pełen okrucieństwa, agresji. Jest mu trudno, ale jakby zwieńczeniem fabuły jest to, że odnajduje ten raj serca w życiu duchowym - mówi Tomasz Rak z Muzeum Okręgowego w Lesznie.

Nagrody „Izabella” wręczono wczoraj (18 maja) w Śremie, podczas 24. gali podsumowującej konkurs.

"Izabella" to prestiżowy konkurs wielkopolskiego środowiska muzealniczego na najwybitniejsze wydarzenia muzealne roku. Organizowany jest przez Fundację Muzeów Wielkopolskich, pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Jego celem jest wyróżnianie instytucji muzealnych, autorów oraz organizatorów najlepszych wydarzeń muzealnych.

Konkurs odbywa się co roku, od 2002 roku. Inspirowany są postacią Izabeli Czartoryskiej, pomysłodawczyni pierwszego w Polsce muzeum i miłośniczki sztuki.

