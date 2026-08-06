Policyjny dron nad niebezpiecznym skrzyżowaniem w Lesznie. Posypały się mandaty [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-08-06 9:56

Leszczyńscy mundurowi wzięli pod lupę jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Lesznie - ulicy Osieckiej z Popiełuszki. To właśnie tam w lutym tego roku doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego.

Lekceważony "STOP"

Kontrole z użyciem drona policjanci Komendy Miejskiej Policji w Lesznie przeprowadzili wczoraj (5 sierpnia). Głównym zadaniem policyjnego drona było monitorowanie reakcji kierowców na dwa znaki "STOP" ustawione w obrębie skrzyżowania ulic Osieckiej i Popiełuszki w ciągu DW 432 w Lesznie. 

- Znak "STOP" nakłada na wszystkich uczestników ruchu bezwzględny obowiązek zatrzymania się (nie tylko zwolnienia) – bez względu na to, czy ktoś nadjeżdża czy nie, czy droga jest pusta, czy to w ciągu dnia lub w nocy. Zawsze - przypomina policja. 

Tymczasem "oko" drona zaobserwowało wiele nieprawidłowych zachowań kierowców.

- W niespełna dwie godziny aż dziewięciu kierowców nie zatrzymało się na znaku "STOP". Ośmiu z nich zostało ukaranych mandatami karnymi, jeden odmówił przyjęcia mandatu, zatem odpowie za popełnione wykroczenie przed sądem. Taryfikator za to wykroczenie przewiduje grzywnę w kwocie 300 złotych oraz 8 punktów karnych - informuje Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. 

W lutym br., na skrzyżowaniu ulic Osieckiej i Popiełuszki w Lesznie doszło do tragicznego w skutkach wypadku. 51-letni kierowca Volvo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 21-letniemu kierowcy Opla, który jechał z pasażerką. 21-letnia kobieta zmarła w szpitalu. 

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