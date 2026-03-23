​Na WKK nie mają sposobu. Przegrana koszykarzy z Leszna

Z Wrocławia na tarczy

Do pewnego momentu leszczynianie byli równorzędnym rywalem dla Wrocławian, którzy walczą o pierwszą ósemkę i grę w play-off. W III kwarcie po trafieniu Ryźka wyszli na prowadzenie 45:43, ale też równie szybko je stracili. WKK przed ostatnią kwartą wypracowało sobie 10-punktową przewagę, której nie roztrwonili w ostatnich 10 minutach meczu.

Leszczynianie słabo spisywali się jeśli chodzi o rzuty z dystansu. Przez cały mecz oddali tylko trzy celne próby za 3 punkty. Po drugiej stronie takich celnych rzutów było – 12, co zrobiło różnicę. Wrocławianie wygrali ostatecznie 81:69, robiąc ważny krok do play-off.

W zespole z Leszna najskuteczniej zagrali: Wendell Mitchell – 23, Szymon Ryżek – 14 i Karol Kankowski – 13 punktów.

