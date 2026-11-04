Region leszczyński, krotoszyński i ostrowski od lat udowadnia, że prowincjalny adres w biznesie nie oznacza żadnych ograniczeń – wręcz przeciwnie. Lokalni przedsiębiorcy budują imperia, które dyktują warunki na rynkach krajowych i europejskich. Kto stoi za największymi sukcesami i jak wyglądają rekordowe majątki w naszym regionie?

Krotoszyński król handlu. Tajemnica warta blisko 19 miliardów

Bezsprzecznym liderem południowo-zachodniej Wielkopolski pozostaje Tomasz Biernacki. Twórca potęgi sieci marketów Dino Polska z siedzibą w Krotoszynie zajmuje absolutnie ścisłą czołówkę (2. miejsce) ogólnopolskiego rankingu najbogatszych ludzi w kraju.

Jego majątek szacowany jest na ponad 18,9 miliarda złotych. Co najbardziej intrygujące, mimo gigantycznej skali biznesu i tysięcy sklepów otwieranych w całej Polsce, Biernacki wciąż uchodzi za jedną z najbardziej enigmatycznych postaci polskiego kapitalizmu – konsekwentnie chroni prywatności i unika rozgłosu mediów.

Gamingowy gigant z Ostrowa. Cyfrowe miliony Pawła Marchewki

W zestawieniu mocno zaznacza się również nowoczesny kapitał i branża nowych technologii. Paweł Marchewka, twórca sukcesu studia gamingowego Techland pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego, zgromadził fortunę wycenianą na 8,52 miliarda złotych, co dało mu wysokie, 8. miejsce w kraju. To dowód na to, że region potrafi generować bogactwo nie tylko w handlu czy tradycyjnej produkcji, ale też w globalnej branży rozrywkowej.

Potęga z Krzycka Wielkiego i Malewa. Rodzinny biznes na europejskim poziomie

W bliższym nam regionie leszczyńskim i gostyńskim potęgę stanowią firmy rodzinne, które wyrosły z lokalnych inicjatyw na międzynarodowych graczy:

Rodzina Kenkel (Werner Kenkel z Krzycka Wielkiego) – gigant branży opakowań i tektury falistej (świeżo wyróżniony m.in. tytułem Diamentu Forbesa), którego stery trzymają Adam i Damian Kenkel, z majątkiem szacowanym na blisko 2 miliardy złotych .

– gigant branży opakowań i tektury falistej (świeżo wyróżniony m.in. tytułem Diamentu Forbesa), którego stery trzymają Adam i Damian Kenkel, z majątkiem szacowanym na . Rodzina Kaczmarek z Malewa – liderzy w produkcji nowoczesnych systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych (PVC/PP) z okolic Gostynia, plasujący się wysoko w zestawieniu z kwotą 2,9 miliarda złotych.

7

Jaja, logistyka i potęga spożywcza Rawicza

Południowo-zachodnia Wielkopolska to także absolutny filar branży rolno-spożywczej. Doskonałym przykładem jest Zbigniew Woźniak (Fermy Drobiu Woźniak z Żylic pod Rawiczem), którego imperium odpowiada za gigantyczną część rynku produkcji jaj w Europie. Jego majątek to ponad 2 miliardy złotych (60. miejsce w Polsce).

Co decyduje o sukcesie?

Łączna wartość majątków najbogatszych Polaków pokazuje, że kapitał coraz mocniej koncentruje się w rękach wizjonerów, którzy postawili na bezbłędną logistykę, nowoczesną produkcję i skalowalność biznesu. Region leszczyński i sąsiadujące powiaty generują łącznie pulę sięgającą dziesiątek miliardów złotych.

Jedno jest pewne – gospodarcze serce Wielkopolski bije niezwykle mocno, a lokalni przedsiębiorcy z pewnością nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.

Polskie przysłowia i powiedzenia. Uważaj, bo łatwo nadziać się na minę! Pytanie 1 z 10 Wskaż poprawną wersję powiedzenia: Wszem i wobec Wszem oraz wobec Wszem wobec Następne pytanie