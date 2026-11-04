Decyzja radnych w sprawie referendum

Mieszkańcy Leszna nie będą wypowiadać się w referendum w sprawie finansowania klubu. Podczas wtorkowego (03.11) posiedzenia radni z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyli petycję złożoną pod koniec września. Członkowie komisji jednogłośnie uznali wniosek za bezzasadny, co formalnie kończy tę inicjatywę. Autor petycji argumentował wcześniej, że przeznaczanie publicznych pieniędzy na prywatny klub sportowy dotyczy całej wspólnoty samorządowej, dlatego mieszkańcy powinni mieć prawo do wyrażenia opinii w bezpośrednim głosowaniu.

Zasady przyznawania środków przez samorząd

W trakcie obrad przedstawiciele Urzędu Miasta przedstawili zasady przekazywania funduszy dla Unii Leszno. Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, Marcin Kochowicz, wyjaśnił, że samorząd nie finansuje ogólnej działalności spółki. Pieniądze przekazywane są w formie dotacji celowych na konkretne zadania sportowe, w tym na szkolenie dzieci i młodzieży, zakup sprzętu oraz organizację zawodów. Każdy przyznany wydatek podlega formalnej kontroli i obowiązkowemu rozliczeniu.

Zestawienie kwot z ostatnich lat

Informacje o wysokości wsparcia finansowego zostały ujawnione w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej złożony przez portal Wikinews. Z zestawienia przygotowanego przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna wynikają następujące kwoty dotacji przyznanych klubowi w latach 2019–2026:

2019 r.: 2 595 000 zł

2 595 000 zł 2020 r.: 1 025 000 zł

1 025 000 zł 2021 r.: 722 500 zł

722 500 zł 2022 r.: 1 565 000 zł

1 565 000 zł 2023 r.: 1 520 000 zł

1 520 000 zł 2024 r.: 2 014 000 zł

2 014 000 zł 2025 r.: 2 070 000 zł

2 070 000 zł 2026 r.: 3 030 000 zł (najwyższa kwota w tym okresie)

Suma wszystkich przekazanych dotacji w latach 2019–2026 wynosi 14 541 500 zł. Jak wynika z danych udostępnionych przez Wikinews, wsparcie zaplanowane na 2026 rok wzrosło o ponad milion złotych w porównaniu z kwotą z 2024 roku.

Autor: wikinews/ Materiały prasowe