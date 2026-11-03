14-latek uciekał motorowerem przed policją w Kościanie. Jego czeka sprawa w sądzie, a matkę mandaty do opłacenia

Joanna Haliasz
2026-11-03 14:30

Problemy nastolatka zaczęły się w momencie, gdy zignorował policyjne sygnały do zatrzymania się do kontroli drogowej. 14-latek jechał motorowerem po ulicy, gdzie obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach. Chłopak zaczął ucieczkę, która długo nie trwała.

Motorowerzysta ucieka nocą przed radiowozem na sygnale. O pościgu w Kościanie przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: KPP Kościan/ Archiwum prywatne

Nastoletni uciekinier

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Policjanci patrolujący ulice Kościana zauważyli motorowerzystę poruszającego się ulicą Wrocławską, na której obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać go do kontroli, jednak ten ich zignorował i rozpoczął ucieczkę. Podczas pościgu motorowerzysta wjechał w miejsce, gdzie policjanci nie mogli wjechać radiowozem. To jednak nie zakończyło sprawy.

- Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze ustalili, że za kierownicą motoroweru siedział 14-letni mieszkaniec Kościana. Policjanci udali się do jego miejsca zamieszkania. Podczas rozmowy matka chłopca zaprzeczała jednak, aby jej syn poruszał się tym pojazdem – mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Zebrane przez policjantów dowody dobitnie potwierdziły, że to 14-letni syn kobiety kierował motorowerem. Ostatecznie, także i ona to potwierdziła.

- Nieodpowiedzialne zachowanie nastolatka wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Chłopiec odpowie przed sądem rodzinnym za trzy czyny: niestosowanie się do znaku zakazu ruchu w obu kierunkach, kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej pomimo wydania przez policjantów polecenia zatrzymania – mówi J. Lemański.

Konsekwencji nie uniknęła także matka nastolatka. Policjanci ukarali kobietę mandatami na łączną kwotę 1050 złotych – za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu przez osobę nieposiadającą wymaganych uprawnień oraz dopuszczenie do ruchu pojazdu bez tablic rejestracyjnych.

FB: 14-latek bez prawa jazdy uciekał przed policją
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