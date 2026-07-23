Tragiczny wypadek na DW 323 niedaleko Góry. Nie żyją dwie osoby [ZDJĘCIA]

Tragedia na DW323

Do wypadku doszło dziś (23 lipca) ok. południa na DW 323 między Starą Górą a Osetnem. Zderzyły się tam czołowo Skoda Fabia i samochód ciężarowy Scania z naczepą, który następnie wpadł do rowu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, Skodą w stronę Osetna jechały dwie osoby - 79-letni mężczyzna, który kierował autem oraz 73-letnia kobieta. W wyniku zderzenia oboje zostali zakleszczeni w pojeździe, a po ich uwolnieniu ratownicy rozpoczęli reanimację. Na miejsce do poszkodowanych wezwano m.in. dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Niestety, w wyniku tego zdarzenia dwie osoby podróżujące tym samochodem osobowym poniosły śmierć na miejscu - przekazała Małgorzata Nieborak, z Komendy Powiatowej Policji w Górze.

Tragicznie zmarli byli małżeństwem, mieszkali na terenie gminy Jemielno. 44-letniemu kierowcy Scanii nic poważnego się nie stało.

Droga wojewódzka w tym miejscu jest całkowicie nieprzejezdna. Policja wyznaczyła objazdy: - Stara Góra – Ryczeń – Osetno- Stara Góra – Jastrzębia- Gola Górowska- Osetno.

Utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze nawet kilka godzin.