Przerwana podróż

Do zdarzenia doszło dziś (23 lipca) ok. godz. 10:00 na odcinku drogi ekspresowej S5, między węzłami Kościan Południe i Śmigiel Północ.

- 29-letnia mieszkanka Poznania, kierująca samochodem marki Mazda, jadąc w kierunku Wrocławia, z nieustalonych na tę chwilę przyczyn straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z jezdni i uderzyła w bariery energochłonne. Kierująca, będąca w ciąży, została przetransportowana do szpitala na badania – informuje Kościan112.

29-latka jechała z 28-letnią pasażerką z Poznania, która także trafiła do szpitala.

Niemal dwie godziny po zdarzeniu (ok. południa) na miejscu nadal pracują jeszcze służby i są utrudnienia w ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie tam szczególnej ostrożności.

20. Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych w Rydzynie koło Leszna