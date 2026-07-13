Owińska. Nazwa tej wielkopolskiej wioski zmieniała się wielokrotnie. Dziś zabytki stoją tu jeden przy drugim

Owińska to miejscowość, gdzie na niezwykle małym obszarze znajdziecie więcej unikalnej architektury niż w niejednym powiatowym mieście. Stojąc w centrum dawnego założenia, ma się wrażenie, że zabytki dosłownie „stoją tu jeden przy drugim” – od barokowego, monumentalnego klasztoru, przez klasycystyczny pałac zaprojektowany przez twórców berlińskiej Bramy Brandenburskiej, aż po unikalne w skali europejskiej obiekty techniczne i parkowe.

To tutaj krzyżowały się losy wielkich rodów, od cysterek przez pruskich bankierów von Treskow, a echa wojennych dramatów mieszają się z ciszą malowniczego parku nad Wartą. Jeśli szukacie miejsca, które wymyka się masowej turystyce, a jednocześnie oferuje potężną dawkę autentyczności, Owińska muszą znaleźć się na Waszej liście.

Gdzie leżą Owińska?

Owińska to serce doliny Warty, regionu słynącego z unikalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Miejscowość położona jest w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, na terenie gminy Czerwonak. Dojazd tutaj jest prosty i komfortowy – wieś leży przy drodze wojewódzkiej nr 196, łączącej Poznań z Wągrowcem, zaledwie kilkanaście kilometrów na północ od stolicy Wielkopolski.

Geograficznie Owińska zajmują fragment terenu na prawym brzegu Warty, u stóp morenowych wzniesień Puszczy Zielonka. To właśnie to urozmaicone ukształtowanie terenu oraz bliskość rzeki sprawiły, że tutejszy zespół klasztorny i późniejszy pałac zostały wzniesione w miejscu o naturalnych walorach obronnych i kompozycyjnych. Odwiedzając to miejsce, warto zwrócić uwagę na unikalny układ hydrologiczny – dawne stawy i bliskość rzeki sprzyjały rozwojowi osadnictwa już od czasów średniowiecza.

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Dlaczego nazwa miejscowości zmieniała się wielokrotnie?

Ewolucja nazwy Owińsk to fascynująca lekcja lingwistyki i historii własności ziemskiej oraz zmian administracyjnych. Jak podają źródła archiwalne, nazewnictwo zmieniało się wraz z upływem wieków i wpływami językowymi.

Oto jak na przestrzeni stuleci zapisywano nazwę miejscowości:

Ovensco – pod taką formą wieś widniała w najstarszych dokumentach fundacyjnych z XIII wieku (1252 r.)

– pod taką formą wieś widniała w najstarszych dokumentach fundacyjnych z XIII wieku (1252 r.) Ovemsko – zapis odnotowany w kronikach kościelnych kilkadziesiąt lat później

– zapis odnotowany w kronikach kościelnych kilkadziesiąt lat później Owinsko – forma, która ustabilizowała się w okresie staropolskim

– forma, która ustabilizowała się w okresie staropolskim Owińsk – wariant powszechnie używany w dokumentacji przedrozbiorowej

– wariant powszechnie używany w dokumentacji przedrozbiorowej Treskow – okresowa zmiana nazwy stacji i majątku po przejęciu dóbr przez berliński ród bankierów w XIX wieku

– okresowa zmiana nazwy stacji i majątku po przejęciu dóbr przez berliński ród bankierów w XIX wieku Owińska – obecna, zunifikowana nazwa w liczbie mnogiej, która oficjalnie funkcjonuje w powojennym podziale administracyjnym.

Ta mnogość form wynika z dawnych zapisów fonetycznych oraz przekształceń językowych, którym podlegały nazwy topograficzne w Wielkopolsce na przestrzeni ponad siedmiuset lat.

Najcenniejsze zabytki Owińsk

To, co uderza każdego przyjezdnego, to nagromadzenie obiektów zabytkowych na niezwykle małej przestrzeni. Owińska to podręcznikowy przykład dawnego majątku kościelno-szlacheckiego, gdzie architektura sakralna sąsiaduje z rezydencjonalną w ścisłym układzie przestrzennym.

Pałac von Treskow

Największą i najbardziej rzucającą się w oczy budowlą rezydencjonalną jest klasycystyczny pałac, wzniesiony w latach 1804–1806 dla rodziny von Treskow. Projekt budowli przypisuje się wybitnym architektom epoki: Carlowi Gotthardowi Langhansowi (twórcy m.in. Bramy Brandenburskiej w Berlinie) oraz Franzowi Catelowi. Pałac został wzniesiony z doskonałej jakości materiałów, łącząc surowość klasycystycznej formy z elegancją proporcji.

Fundatorzy stworzyli tu nowoczesną jak na tamte czasy rezydencję otoczoną rozległym parkiem angielskim, który zaprojektował sam Peter Joseph Lenné – jeden z najsłynniejszych planistów ogrodów w XIX-wiecznej Europie. Wewnątrz pałacu mieściły się bogato zdobione salony. Choć obiekt przechodził trudne losy powojenne, jego monumentalna bryła z portykiem kolumnowym do dziś świadczy o dawnej potędze architektonicznej tego miejsca.

Zespół Klasztorny Cysterek i kościół św. Jana Chrzciciela

Zaledwie kilkaset metrów od pałacu wznosi się barokowy zespół poklasztorny z kościołem pw. św. Jana Chrzciciela. Świątynia została wzniesiona w latach 1720–1728 według projektu wybitnego architekta epoki baroku, Pompeo Ferrariego, oraz Jana Catenazziego.

Obiekt ten jest prawdziwym skarbcem sztuki barokowej i późnobarokowej. Możemy tu podziwiać:

Jednorodne, bogate wyposażenie wnętrza z XVIII wieku , w tym unikalne stalle i ołtarze

, w tym unikalne stalle i ołtarze Iluzjonistyczne polichromie zdobiące ściany i sklepienia kościoła

zdobiące ściany i sklepienia kościoła Architektoniczny układ zabudowań klasztornych z wirydarzem, stanowiący zwarty kompleks o ogromnej wartości historycznej.

Autor: Wikipedia/Michał 100/ Materiały prasowe

Historyczny układ wsi i unikalne obiekty

Spacerując po Owińskach, nie sposób pominąć pozostałych elementów zespołu. W sąsiedztwie klasztoru znajdują się budynki dawnego zakładu psychiatrycznego, który funkcjonował tu w XIX i na początku XX wieku – miejsce o trudnej i tragicznej historii z okresu II wojny światowej.

Współcześnie w obiektach poklasztornych mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych, w ramach którego stworzono unikalny w skali europejskiej Park Orientacji Przestrzennej oraz Muzeum Tyflologiczne. Całość otoczenia, wraz z dawnym parkiem pałacowym, tworzy spójny układ urbanistyczny, który przetrwał próby czasu.

Co warto zobaczyć podczas spaceru?

Owińska to miejsce dla turysty uważnego. Podczas wizyty warto zwrócić uwagę na detale:

Klasycystyczny portyk pałacu: Przyjrzyjcie się monumentalnym kolumnom fasady pałacu von Treskow , będącym podręcznikowym przykładem dojrzałego klasycyzmu.

Przyjrzyjcie się monumentalnym kolumnom fasady , będącym podręcznikowym przykładem dojrzałego klasycyzmu. Barokowa architektura Pompeo Ferrariego: Geometria i dynamika fasady kościoła klasztornego to popis kunsztu jednego z najważniejszych architektów działających w osiemnastowiecznej Polsce.

Geometria i dynamika fasady to popis kunsztu jednego z najważniejszych architektów działających w osiemnastowiecznej Polsce. Kładka pieszo-rowerowa nad Wartą: Nowoczesny element infrastruktury, który łączy Owińska z poznańskim Raduszynem, otwierający zupełnie nową perspektywę widokową na dolinę rzeki i tutejsze zabytki.

Nowoczesny element infrastruktury, który łączy Owińska z poznańskim Raduszynem, otwierający zupełnie nową perspektywę widokową na dolinę rzeki i tutejsze zabytki. Dęby rogalińskie w miniaturze: W starym parku pałacowym zachowało się wiele pomnikowych okazów drzew, które tworzą unikalny mikroklimat wokół rezydencji.

Dlaczego warto odwiedzić Owińska?

Owińska to atrakcja Wielkopolski, która choć leży blisko Poznania, wciąż potrafi zaskoczyć autentycznością i brakiem masowego, komercyjnego zgiełku. To miejsce, które oferuje ciszę, przestrzeń i bezpośredni kontakt z architekturą najwyższej próby.

Choć sam pałac wymaga dalszych prac konserwatorskich, to widok jego bryły w otoczeniu starego parku robi ogromne wrażenie. Zespół poklasztorny wraz z kościołem św. Jana Chrzciciela stanowi stały punkt na mapie wielkopolskiego baroku, a tutejsze realizacje architektoniczne Ferrariego i Langhansa warte są każdej nadłożonej drogi. To jedna z tych wsi w regionie, gdzie historia wielkich rodów, zakonnych reguł i architektonicznych wizji układa się w spójną opowieść, którą wyczuwa się na każdym kroku. Warto tu wpaść i to poczuć na własnej skórze! Owińska czekają by znów odkryć tajemnice.

Źródła: Archiwum Państwowe w Poznaniu; Monografia historyczna „Dzieje Owińsk i okolic”; Materiały Narodowego Instytutu Dziedzictwa (Zabytek.pl); Opracowania naukowe dotyczące twórczości Pompeo Ferrariego w Wielkopolsce.

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