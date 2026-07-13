Owińska. Nazwa tej wielkopolskiej wioski zmieniała się wielokrotnie. Dziś zabytki stoją tu jeden przy drugim
Owińska to miejscowość, gdzie na niezwykle małym obszarze znajdziecie więcej unikalnej architektury niż w niejednym powiatowym mieście. Stojąc w centrum dawnego założenia, ma się wrażenie, że zabytki dosłownie „stoją tu jeden przy drugim” – od barokowego, monumentalnego klasztoru, przez klasycystyczny pałac zaprojektowany przez twórców berlińskiej Bramy Brandenburskiej, aż po unikalne w skali europejskiej obiekty techniczne i parkowe.
To tutaj krzyżowały się losy wielkich rodów, od cysterek przez pruskich bankierów von Treskow, a echa wojennych dramatów mieszają się z ciszą malowniczego parku nad Wartą. Jeśli szukacie miejsca, które wymyka się masowej turystyce, a jednocześnie oferuje potężną dawkę autentyczności, Owińska muszą znaleźć się na Waszej liście.
Gdzie leżą Owińska?
Owińska to serce doliny Warty, regionu słynącego z unikalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Miejscowość położona jest w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, na terenie gminy Czerwonak. Dojazd tutaj jest prosty i komfortowy – wieś leży przy drodze wojewódzkiej nr 196, łączącej Poznań z Wągrowcem, zaledwie kilkanaście kilometrów na północ od stolicy Wielkopolski.
Geograficznie Owińska zajmują fragment terenu na prawym brzegu Warty, u stóp morenowych wzniesień Puszczy Zielonka. To właśnie to urozmaicone ukształtowanie terenu oraz bliskość rzeki sprawiły, że tutejszy zespół klasztorny i późniejszy pałac zostały wzniesione w miejscu o naturalnych walorach obronnych i kompozycyjnych. Odwiedzając to miejsce, warto zwrócić uwagę na unikalny układ hydrologiczny – dawne stawy i bliskość rzeki sprzyjały rozwojowi osadnictwa już od czasów średniowiecza.
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Dlaczego nazwa miejscowości zmieniała się wielokrotnie?
Ewolucja nazwy Owińsk to fascynująca lekcja lingwistyki i historii własności ziemskiej oraz zmian administracyjnych. Jak podają źródła archiwalne, nazewnictwo zmieniało się wraz z upływem wieków i wpływami językowymi.
Oto jak na przestrzeni stuleci zapisywano nazwę miejscowości:
- Ovensco – pod taką formą wieś widniała w najstarszych dokumentach fundacyjnych z XIII wieku (1252 r.)
- Ovemsko – zapis odnotowany w kronikach kościelnych kilkadziesiąt lat później
- Owinsko – forma, która ustabilizowała się w okresie staropolskim
- Owińsk – wariant powszechnie używany w dokumentacji przedrozbiorowej
- Treskow – okresowa zmiana nazwy stacji i majątku po przejęciu dóbr przez berliński ród bankierów w XIX wieku
- Owińska – obecna, zunifikowana nazwa w liczbie mnogiej, która oficjalnie funkcjonuje w powojennym podziale administracyjnym.
Ta mnogość form wynika z dawnych zapisów fonetycznych oraz przekształceń językowych, którym podlegały nazwy topograficzne w Wielkopolsce na przestrzeni ponad siedmiuset lat.
Najcenniejsze zabytki Owińsk
To, co uderza każdego przyjezdnego, to nagromadzenie obiektów zabytkowych na niezwykle małej przestrzeni. Owińska to podręcznikowy przykład dawnego majątku kościelno-szlacheckiego, gdzie architektura sakralna sąsiaduje z rezydencjonalną w ścisłym układzie przestrzennym.
Pałac von Treskow
Największą i najbardziej rzucającą się w oczy budowlą rezydencjonalną jest klasycystyczny pałac, wzniesiony w latach 1804–1806 dla rodziny von Treskow. Projekt budowli przypisuje się wybitnym architektom epoki: Carlowi Gotthardowi Langhansowi (twórcy m.in. Bramy Brandenburskiej w Berlinie) oraz Franzowi Catelowi. Pałac został wzniesiony z doskonałej jakości materiałów, łącząc surowość klasycystycznej formy z elegancją proporcji.
Fundatorzy stworzyli tu nowoczesną jak na tamte czasy rezydencję otoczoną rozległym parkiem angielskim, który zaprojektował sam Peter Joseph Lenné – jeden z najsłynniejszych planistów ogrodów w XIX-wiecznej Europie. Wewnątrz pałacu mieściły się bogato zdobione salony. Choć obiekt przechodził trudne losy powojenne, jego monumentalna bryła z portykiem kolumnowym do dziś świadczy o dawnej potędze architektonicznej tego miejsca.
Zespół Klasztorny Cysterek i kościół św. Jana Chrzciciela
Zaledwie kilkaset metrów od pałacu wznosi się barokowy zespół poklasztorny z kościołem pw. św. Jana Chrzciciela. Świątynia została wzniesiona w latach 1720–1728 według projektu wybitnego architekta epoki baroku, Pompeo Ferrariego, oraz Jana Catenazziego.
Obiekt ten jest prawdziwym skarbcem sztuki barokowej i późnobarokowej. Możemy tu podziwiać:
- Jednorodne, bogate wyposażenie wnętrza z XVIII wieku, w tym unikalne stalle i ołtarze
- Iluzjonistyczne polichromie zdobiące ściany i sklepienia kościoła
- Architektoniczny układ zabudowań klasztornych z wirydarzem, stanowiący zwarty kompleks o ogromnej wartości historycznej.
Historyczny układ wsi i unikalne obiekty
Spacerując po Owińskach, nie sposób pominąć pozostałych elementów zespołu. W sąsiedztwie klasztoru znajdują się budynki dawnego zakładu psychiatrycznego, który funkcjonował tu w XIX i na początku XX wieku – miejsce o trudnej i tragicznej historii z okresu II wojny światowej.
Współcześnie w obiektach poklasztornych mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych, w ramach którego stworzono unikalny w skali europejskiej Park Orientacji Przestrzennej oraz Muzeum Tyflologiczne. Całość otoczenia, wraz z dawnym parkiem pałacowym, tworzy spójny układ urbanistyczny, który przetrwał próby czasu.
Co warto zobaczyć podczas spaceru?
Owińska to miejsce dla turysty uważnego. Podczas wizyty warto zwrócić uwagę na detale:
- Klasycystyczny portyk pałacu: Przyjrzyjcie się monumentalnym kolumnom fasady pałacu von Treskow, będącym podręcznikowym przykładem dojrzałego klasycyzmu.
- Barokowa architektura Pompeo Ferrariego: Geometria i dynamika fasady kościoła klasztornego to popis kunsztu jednego z najważniejszych architektów działających w osiemnastowiecznej Polsce.
- Kładka pieszo-rowerowa nad Wartą: Nowoczesny element infrastruktury, który łączy Owińska z poznańskim Raduszynem, otwierający zupełnie nową perspektywę widokową na dolinę rzeki i tutejsze zabytki.
- Dęby rogalińskie w miniaturze: W starym parku pałacowym zachowało się wiele pomnikowych okazów drzew, które tworzą unikalny mikroklimat wokół rezydencji.
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Dlaczego warto odwiedzić Owińska?
Owińska to atrakcja Wielkopolski, która choć leży blisko Poznania, wciąż potrafi zaskoczyć autentycznością i brakiem masowego, komercyjnego zgiełku. To miejsce, które oferuje ciszę, przestrzeń i bezpośredni kontakt z architekturą najwyższej próby.
Choć sam pałac wymaga dalszych prac konserwatorskich, to widok jego bryły w otoczeniu starego parku robi ogromne wrażenie. Zespół poklasztorny wraz z kościołem św. Jana Chrzciciela stanowi stały punkt na mapie wielkopolskiego baroku, a tutejsze realizacje architektoniczne Ferrariego i Langhansa warte są każdej nadłożonej drogi. To jedna z tych wsi w regionie, gdzie historia wielkich rodów, zakonnych reguł i architektonicznych wizji układa się w spójną opowieść, którą wyczuwa się na każdym kroku. Warto tu wpaść i to poczuć na własnej skórze! Owińska czekają by znów odkryć tajemnice.
Źródła: Archiwum Państwowe w Poznaniu; Monografia historyczna „Dzieje Owińsk i okolic”; Materiały Narodowego Instytutu Dziedzictwa (Zabytek.pl); Opracowania naukowe dotyczące twórczości Pompeo Ferrariego w Wielkopolsce.