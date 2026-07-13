Rowerem przez "polską Toskanię"? Ten szlak w Wielkopolsce to absolutny hit lata!

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-07-13 9:04

Zapomnij o nudnych wycieczkach samochodem. Jeśli szukasz pomysłu na aktywny weekend, który łączy zapierające dech w piersiach widoki, dawkę ruchu i kieliszek wybornego, lokalnego wina, Wielkopolska ma dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia. Wielkopolski Szlak Winnic to ponad 20 unikalnych punktów na mapie regionu, z których większość leży tuż przy najpiękniejszych trasach rowerowych w kraju.

Rzędy winorośli w wielkopolskiej winnicy o zachodzie słońca. O trasach dla rowerzystów przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: Winnica Stara Szkoła/ Facebook

Wielkopolski Szlak Winnic: Twoja nowa trasa przygody

To nie jest zwykły spis producentów – to oficjalnie zainaugurowany w 2023 roku projekt, który dzieli winnice na trzy kategorie: od tych oferujących samo zwiedzanie, przez punkty z degustacją, aż po kompleksowe siedliska z noclegami. Dla rowerzystów to informacja kluczowa – winiarze coraz częściej dostosowują swoją ofertę pod turystów "na dwóch kółkach".

Oto najciekawsze przystanki, do których dojedziesz rowerem:

  • Pętla dookoła Poznania: Jeśli startujesz ze stolicy regionu, masz idealną bazę. Winnica Morena w Puszczykowie leży zaledwie 12 km od centrum Poznania, w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, tuż przy trasie rowerowej Eurovelo Baltic-Adriatic. Nieco dalej, w Karczewku, czeka Winnica Stara Szkoła, położona zaledwie 2 km od Rowerowego Pierścienia Dookoła Poznania.
  • Kraina Stu Jezior i "Szlak Stu Jezior": To prawdziwy raj dla cyklistów. Winnica Enosfera w Kwilczu znajduje się zaledwie 500 metrów od słynnego Rowerowego Szlaku Stu Jezior (E11). To idealny punkt na przerwę w trasie przez Sierakowski Park Krajobrazowy.
  • Winnice Zachodniej Wielkopolski: W okolicach Lwówka i Nowego Tomyśla znajdziesz zagłębie winiarskie. Winnica Lipka Wielka oraz Siedlisko Na Polanie sąsiadują ze szlakami o malowniczych nazwach, takich jak Piach po osie czy Szlak Pałacowo-Zamkowy.
  • Nadwarciańskie widoki: W okolicach Wronek warto odbić z Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego, by po 3,5 km dotrzeć do winnicy Bierz Zdrowo.

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Nocleg w beczce i winne SPA – atrakcje poza trasą

 Enoturystyka w Wielkopolsce to nie tylko jazda od punktu A do punktu B. To unikalne doświadczenia, których nie znajdziesz nigdzie indziej. W Winnicy Orle możesz zrealizować marzenie o... noclegu w dębowej beczce, a rano wybrać się na ryby nad jezioro położone u podnóża winorośli. Jeśli szukasz czegoś bardziej luksusowego, winnica Edison (5 km od Poznańskiego Pierścienia) oferuje noclegi w hotelu i wybitną kuchnię, a winnica Morena kusi kupażami win, które dojrzewają na polodowcowej morenie czołowej.

Warto pamiętać, że wielkopolskie winnice są zazwyczaj kameralne (1–4 ha), a uprawy prowadzone są metodami naturalnymi. Ważna wskazówka: przed przyjazdem koniecznie zadzwoń i umów się na wizytę – winiarze często osobiście oprowadzają gości po swoich królestwach, zdradzając tajniki produkcji.

Winowacje 2026: Wielki finał sezonu

 Jeśli nie masz czasu na objazd całego szlaku, wszystkie te smaki znajdziesz w jednym miejscu. 17 i 18 lipca 2026 roku w samym sercu Poznania (Plac PeWuKa na MTP) odbędzie się festiwal WINOWACJE.Będzie to doskonała okazja, by spróbować win od 16 oficjalnych członków szlaku, wziąć udział w warsztatach wine & food pairing i poznać historię winiarstwa na Ostrowie Tumskim, która sięga X wieku.

Szybki poradnik wielkopolskiego rowerzysty-enoturysty:

  • Planuj z mapą: Większość winnic znajdziesz na interaktywnej mapie Wielkopolskiego Szlaku Winnic.
  • Sprawdź szczepy: W regionie króluje rześki Solaris (70% nasadzeń), ale coraz częściej udają się tu światowe klasyki jak Riesling czy Pinot Noir.
  • Łącz z jedzeniem: Szukaj w menu winnic desk lokalnych serów – idealnie komponują się z winami w trakcie produkcji.

Wielkopolska udowadnia, że nie trzeba wyjeżdżać z kraju, by poczuć klimat południa Europy. Rower, kask i otwarte serce na nowe smaki – tylko tyle potrzebujesz, by odkryć ten "winny" skarb regionu.

Wielkopolski Szlak Winnic
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