Wielkopolski Szlak Winnic: Twoja nowa trasa przygody

To nie jest zwykły spis producentów – to oficjalnie zainaugurowany w 2023 roku projekt, który dzieli winnice na trzy kategorie: od tych oferujących samo zwiedzanie, przez punkty z degustacją, aż po kompleksowe siedliska z noclegami. Dla rowerzystów to informacja kluczowa – winiarze coraz częściej dostosowują swoją ofertę pod turystów "na dwóch kółkach".

Oto najciekawsze przystanki, do których dojedziesz rowerem:

Pętla dookoła Poznania: Jeśli startujesz ze stolicy regionu, masz idealną bazę. Winnica Morena w Puszczykowie leży zaledwie 12 km od centrum Poznania, w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, tuż przy trasie rowerowej Eurovelo Baltic-Adriatic. Nieco dalej, w Karczewku, czeka Winnica Stara Szkoła , położona zaledwie 2 km od Rowerowego Pierścienia Dookoła Poznania.

Jeśli startujesz ze stolicy regionu, masz idealną bazę. w Puszczykowie leży zaledwie 12 km od centrum Poznania, w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, tuż przy trasie rowerowej Eurovelo Baltic-Adriatic. Nieco dalej, w Karczewku, czeka , położona zaledwie 2 km od Rowerowego Pierścienia Dookoła Poznania. Kraina Stu Jezior i "Szlak Stu Jezior": To prawdziwy raj dla cyklistów. Winnica Enosfera w Kwilczu znajduje się zaledwie 500 metrów od słynnego Rowerowego Szlaku Stu Jezior (E11). To idealny punkt na przerwę w trasie przez Sierakowski Park Krajobrazowy.

To prawdziwy raj dla cyklistów. znajduje się zaledwie 500 metrów od słynnego Rowerowego Szlaku Stu Jezior (E11). To idealny punkt na przerwę w trasie przez Sierakowski Park Krajobrazowy. Winnice Zachodniej Wielkopolski: W okolicach Lwówka i Nowego Tomyśla znajdziesz zagłębie winiarskie. Winnica Lipka Wielka oraz Siedlisko Na Polanie sąsiadują ze szlakami o malowniczych nazwach, takich jak Piach po osie czy Szlak Pałacowo-Zamkowy.

W okolicach Lwówka i Nowego Tomyśla znajdziesz zagłębie winiarskie. oraz sąsiadują ze szlakami o malowniczych nazwach, takich jak Piach po osie czy Szlak Pałacowo-Zamkowy. Nadwarciańskie widoki: W okolicach Wronek warto odbić z Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego, by po 3,5 km dotrzeć do winnicy Bierz Zdrowo.

Nocleg w beczce i winne SPA – atrakcje poza trasą

Enoturystyka w Wielkopolsce to nie tylko jazda od punktu A do punktu B. To unikalne doświadczenia, których nie znajdziesz nigdzie indziej. W Winnicy Orle możesz zrealizować marzenie o... noclegu w dębowej beczce, a rano wybrać się na ryby nad jezioro położone u podnóża winorośli. Jeśli szukasz czegoś bardziej luksusowego, winnica Edison (5 km od Poznańskiego Pierścienia) oferuje noclegi w hotelu i wybitną kuchnię, a winnica Morena kusi kupażami win, które dojrzewają na polodowcowej morenie czołowej.

Warto pamiętać, że wielkopolskie winnice są zazwyczaj kameralne (1–4 ha), a uprawy prowadzone są metodami naturalnymi. Ważna wskazówka: przed przyjazdem koniecznie zadzwoń i umów się na wizytę – winiarze często osobiście oprowadzają gości po swoich królestwach, zdradzając tajniki produkcji.

Winowacje 2026: Wielki finał sezonu

Jeśli nie masz czasu na objazd całego szlaku, wszystkie te smaki znajdziesz w jednym miejscu. 17 i 18 lipca 2026 roku w samym sercu Poznania (Plac PeWuKa na MTP) odbędzie się festiwal WINOWACJE.Będzie to doskonała okazja, by spróbować win od 16 oficjalnych członków szlaku, wziąć udział w warsztatach wine & food pairing i poznać historię winiarstwa na Ostrowie Tumskim, która sięga X wieku.

Szybki poradnik wielkopolskiego rowerzysty-enoturysty:

Planuj z mapą: Większość winnic znajdziesz na interaktywnej mapie Wielkopolskiego Szlaku Winnic.

Większość winnic znajdziesz na interaktywnej mapie Wielkopolskiego Szlaku Winnic. Sprawdź szczepy: W regionie króluje rześki Solaris (70% nasadzeń), ale coraz częściej udają się tu światowe klasyki jak Riesling czy Pinot Noir.

W regionie króluje rześki Solaris (70% nasadzeń), ale coraz częściej udają się tu światowe klasyki jak Riesling czy Pinot Noir. Łącz z jedzeniem: Szukaj w menu winnic desk lokalnych serów – idealnie komponują się z winami w trakcie produkcji.

Wielkopolska udowadnia, że nie trzeba wyjeżdżać z kraju, by poczuć klimat południa Europy. Rower, kask i otwarte serce na nowe smaki – tylko tyle potrzebujesz, by odkryć ten "winny" skarb regionu.

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