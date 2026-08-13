Jedna osoba nie żyje

Zgłoszenie o pożarze dotarło do strażaków dziś (13 sierpnia), krótko po godz. 7:00. W budynku znajduje się kilka mieszkań, a część z nich jest niezamieszkała. W chwili pożaru w bloku było kilka osób.

- Pożar wybuchł w lokalu na drugiej kondygnacji budynku wielorodzinnego. W momencie przyjazdu pierwszych zastępów straży pożarnej płomienie wydobywały się przez okna mieszkania. Strażacy przystąpili do gaszenia ognia, prowadząc natarcie przez klatkę schodową i z wykorzystaniem drabiny mechanicznej. Część mieszkańców opuściła budynek samodzielnie. Pozostałe osoby zostały ewakuowane przez ratowników w trakcie prowadzonych działań – informuje portal strazacki.pl.

Na zwęglone ciało kobiety natrafili strażacy, w mieszkaniu w którym wybuchł pożar. To 76-latka, która w nim mieszkała.

Przyczyny tragedii ustala policja, pod nadzorem prokuratury. Na miejscu obecni byli m.in. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego oraz przedstawiciele władz miasta.

Ewakuowanymi lokatorami zajął się Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy będą mogli wrócić do swoich mieszkań.

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