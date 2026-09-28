Nie żyje rowerzysta. Tragedia w Nowej Wsi niedaleko Wschowy

Tragedia w słoneczny dzień

Do wypadku doszło dziś (28 września) przed południem na prostym odcinku drogi wojewódzkiej nr 305 w miejscowości Nowa Wieś. Kierujący rowerem mężczyzna został potracony przez kierującego Fordem. Niestety, życia rowerzysty nie udało się uratować.

Na miejscu tragedii pracują strażacy, policja i prokuratura, która wszczęła w tej sprawie śledztwo. To na razie jedyne informacje, jakie znane są w sprawie tego wypadku. Nie wiadomo, kim jest jego ofiara, kto kierował Fordem i jak doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego.

Po wypadku droga w Nowej Wsi została zablokowana dla ruchu. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy. W Lginiu mundurowi kierują na Łysiny i drogę Sława-Wschowa.

Grób Gabrysi, jej córeczki i mamy