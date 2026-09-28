Nie żyje rowerzysta. Tragedia w Nowej Wsi niedaleko Wschowy

Joanna Haliasz
2026-09-28 14:00

Do tragedii doszło około południa na DW 305 w miejscowości Nowa Wieś. Na miejscu pracuje policja i prokurator. Droga została zamknięta dla ruchu.

Nie żyje rowerzysta. Tragedia w Nowej Wsi niedaleko Wschowy
Autor: KPP Wschowa/ Archiwum prywatne

Tragedia w słoneczny dzień 

Do wypadku doszło dziś (28 września) przed południem na prostym odcinku drogi wojewódzkiej nr 305 w miejscowości Nowa Wieś. Kierujący rowerem mężczyzna został potracony przez kierującego Fordem. Niestety, życia rowerzysty nie udało się uratować. 

Na miejscu tragedii pracują strażacy, policja i prokuratura, która wszczęła w tej sprawie śledztwo. To na razie jedyne informacje, jakie znane są w sprawie tego wypadku. Nie wiadomo, kim jest jego ofiara, kto kierował Fordem i jak doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego.  

Po wypadku droga w Nowej Wsi została zablokowana dla ruchu. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy. W Lginiu mundurowi kierują na Łysiny i drogę Sława-Wschowa.  

Grób Gabrysi, jej córeczki i mamy

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