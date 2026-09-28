Starszy kierowca osobówki potrącił dziewczynkę na rowerze. Wypadek na rondzie w Lesznie

Joanna Haliasz
2026-09-28 12:15

Do zdarzenia doszło dziś rano (28 września) na Rondzie Leszczynko w Lesznie. Dziewczynka jechała razem z mamą.

Starszy kierowca osobówki potrącił dziewczynkę na rowerze. Wypadek na rondzie w Lesznie
Autor: jhaliasz/zdj. ilustracyjne/ Archiwum prywatne

Potrącenie na rondzie

Do zdarzenia doszło po godz. 9:00 na ulicy Lipowej w Lesznie.

-  Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Toyotą 70-letni mieszkaniec Leszna zjeżdżając z Ronda Leszczynko w ulicę Lipową w kierunku Zaborowa, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu przejeżdżającej przez oznakowany przejazd pieszo-rowerowy 7-letniej rowerzystce jadącej pod opieką matki. Dziewczynka po tym zdarzeniu trafiła do szpitala, gdzie obecnie trwają jej badania lekarskie - przekazała Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. 

Kierowca osobówki był trzeźwy. Przyczyny i okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają leszczyńscy policjanci.

Busiarz zignorował znaki i mknął prosto pod pociąg. Nagranie z kabiny maszynisty

Polecany artykuł:

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Nie ma szans, by ktokolwiek zgarnął komplet
Pytanie 1 z 10
Które z tych europejskich miast ma najwięcej mostów?

ROLKI