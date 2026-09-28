Potrącenie na rondzie

Do zdarzenia doszło po godz. 9:00 na ulicy Lipowej w Lesznie.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Toyotą 70-letni mieszkaniec Leszna zjeżdżając z Ronda Leszczynko w ulicę Lipową w kierunku Zaborowa, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu przejeżdżającej przez oznakowany przejazd pieszo-rowerowy 7-letniej rowerzystce jadącej pod opieką matki. Dziewczynka po tym zdarzeniu trafiła do szpitala, gdzie obecnie trwają jej badania lekarskie - przekazała Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Kierowca osobówki był trzeźwy. Przyczyny i okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają leszczyńscy policjanci.

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