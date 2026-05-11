Niebezpieczne zdarzenie w Święciechowie koło Leszna. Nastolatka na hulajnodze zderzyła się z rowerzystą

Joanna Haliasz
2026-05-11 10:24

Hulajnogą elektryczną jechała 13-letnia dziewczynka z gminy Święciechowa, a rowerem 27-latek z Leszna. Oboje trafili do szpitala. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Autor: jhaliasz/zdj. ilustracyjne/ Archiwum prywatne

Nastolatka na hulajnodze

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (9 maja) po godz. 17:00 w Święciechowie.

- Na skrzyżowaniu ulic Ułańskiej i Kościelnej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 13-letniej użytkowniczki hulajnogi elektrycznej oraz 27-letniego rowerzysty. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nastolatka nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu rowerzyście, doprowadzając do zderzenia – mówi Anna Stelmaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Dokładnie tydzień wcześniej do podobnie niebezpiecznego zdarzenia doszło w Lesznie. Nastolatek na hulajnodze elektrycznej najechał na 81-letnią pieszą, która spacerowała ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż Al. Konstytucji 3 Maja. 

- Coraz częściej uczestnikami niebezpiecznych zdarzeń są dzieci i młodzież poruszające się po drogach, chodnikach i ścieżkach rowerowych bez zachowania ostrożności oraz znajomości przepisów - zauważa A. Stelmaszczyk. 

Policja przypomina, że hulajnoga to nie zabawka i korzystający z niej muszą znać i stosować obowiązujące przepisy. 

Najważniejsze zasady dla użytkowników hulajnóg:  

  • osoby w wieku od 10 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową do kierowania hulajnogą elektryczną,
  • kierujący hulajnogą elektryczną powinien korzystać przede wszystkim z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów,
  • na chodniku można poruszać się tylko wyjątkowo – z prędkością zbliżoną do pieszego i ustępując pierwszeństwa pieszym,
  • zabronione jest przewożenie innych osób, zwierząt czy przedmiotów utrudniających kierowanie,
  • niedozwolone jest korzystanie z telefonu wymagającego trzymania go w ręku podczas jazdy,
  • należy zachować bezpieczną prędkość i szczególną ostrożność podczas omijania lub wyprzedzania innych uczestników ruchu.

