Nastolatka na hulajnodze

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (9 maja) po godz. 17:00 w Święciechowie.

- Na skrzyżowaniu ulic Ułańskiej i Kościelnej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 13-letniej użytkowniczki hulajnogi elektrycznej oraz 27-letniego rowerzysty. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nastolatka nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu rowerzyście, doprowadzając do zderzenia – mówi Anna Stelmaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Dokładnie tydzień wcześniej do podobnie niebezpiecznego zdarzenia doszło w Lesznie. Nastolatek na hulajnodze elektrycznej najechał na 81-letnią pieszą, która spacerowała ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż Al. Konstytucji 3 Maja.

- Coraz częściej uczestnikami niebezpiecznych zdarzeń są dzieci i młodzież poruszające się po drogach, chodnikach i ścieżkach rowerowych bez zachowania ostrożności oraz znajomości przepisów - zauważa A. Stelmaszczyk.

Policja przypomina, że hulajnoga to nie zabawka i korzystający z niej muszą znać i stosować obowiązujące przepisy.

Najważniejsze zasady dla użytkowników hulajnóg:

osoby w wieku od 10 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową do kierowania hulajnogą elektryczną,

kierujący hulajnogą elektryczną powinien korzystać przede wszystkim z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów,

na chodniku można poruszać się tylko wyjątkowo – z prędkością zbliżoną do pieszego i ustępując pierwszeństwa pieszym,

zabronione jest przewożenie innych osób, zwierząt czy przedmiotów utrudniających kierowanie,

niedozwolone jest korzystanie z telefonu wymagającego trzymania go w ręku podczas jazdy,

należy zachować bezpieczną prędkość i szczególną ostrożność podczas omijania lub wyprzedzania innych uczestników ruchu.