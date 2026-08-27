Oświetlą kolejne ulice w Lesznie. Jaśniej będzie też w Parku Jonstona

Jaśniej i bezpieczniej

Budowa nowego oświetlenia w Lesznie podzielona została na 3 części.

Pierwsza z nich obejmuje ulice: Aleksandra Fredry, Fryderyka Chopina, Leszczynową i Borowikową. Wartość prac to blisko 322 tys. złotych.W drugiej części oświetlone zostaną ulice: Gryczana, Zbożowa, Łowiecka, Sadowa, Kasztelańska i Rycerska. Koszt tej części inwestycji to ponad 614 tys. złotych. Na realizację pierwszej i drugiej części wykonawca inwestycji będzie miał 110 dni.

Trzecia część prac obejmuje budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w Parku Jonstona. Kosztować będzie to prawie 86 tys. złotych. I to tutaj najwcześniej zaświecą nowe lampy. Oświetlenie w parku Jonstona gotowe ma być w ciągu 60 dni od momentu przekazania terenu budowy wykonawcy, co nastąpi w terminie 14 dni po podpisaniu stosownych umów.

- Czasem to właśnie takie codzienne, z pozoru niewielkie zmiany robią dużą różnicę. Będzie bezpieczniej, wygodniej i po prostu jaśniej - podsumowuje w mediach społecznościowych Grzegorz Rusiecki, prezydent Leszna.

Muzyka, światło i woda w sercu Bydgoszczy. Ta fontanna naprawdę gra!