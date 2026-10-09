Niepokój w szkołach i plotki o sieciowym „wyzwaniu”. Wiceprezydent Leszna reaguje

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-10-09 11:27

Po serii brutalnych ataków nożowników w szkołach na Mazowszu w sieci zawrzało od plotek o rzekomym, niebezpiecznym wyzwaniu dla młodzieży. Choć służby nie potwierdzają istnienia makabrycznej gry, w wielu miastach pojawił się strach. Na sytuację zareagowały władze Leszna – wiceprezydent Maciej Grabianowski wydał oficjalny komunikat, uspokaja mieszkańców i zapowiada konkretne kroki

Nowoczesny budynek szkoły z brązowej cegły w Lesznie. O kontrolach bezpieczeństwa w placówkach przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: Tomasz Szymlet

Czarna seria ataków i teoria o internetowym „challenge’u”

Niepokój w całym kraju wywołały dramatyczne wydarzenia z województwa mazowieckiego. W powiecie wyszkowskim 15-latek zaatakował nożem w szkole podstawowej, doprowadzając do śmierci pracownicy placówki. Z kolei w Ostrołęce 19-letni uczeń ranił dziewięć osób, przynosząc do szkoły również własnoręcznie zrobiony ładunek wybuchowy.W ślad za tymi tragediami internet zalała fala spekulacji. Na grupach młodzieżowych w popularnych aplikacjach – takich jak Roblox, TikTok czy Messenger – zaczęły krążyć informacje o rzekomym wyzwaniu i tzw. „krwawym piątku”.

Czy to prawda? Na ten moment nie ma żadnych dowodów potwierdzających te doniesienia. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz policja cały czas badają sprawę i weryfikują sieć, jednak funkcjonariusze wprost informują, że dotychczas nic nie wskazuje na realne istnienie takiego zorganizowanego wyzwania. Służby apelują o zachowanie spokoju i przestrzegają przed bezmyślnym podsycaniem paniki.

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Miasto stawia sprawę jasno

Głos w sprawie sytuacji zabrał wiceprezydent Leszna, Maciej Grabianowski. W obliczu narastających pytań samorządowiec w opublikowanym oświadczeniu nakreślił stanowisko magistratu:„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz pracowników leszczyńskich placówek oświatowych pozostaje priorytetem Miasta Leszna. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Miejskie służby są także w pełnej dyspozycyjności”.

W reakcji na wydarzenia z Mazowsza oraz wytyczne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, w leszczyńskich szkołach ruszyło sprawdzanie procedur bezpieczeństwa.Placówki mają wzmocnić kontrolę osób wchodzących do budynków z zewnątrz – to mechanizm znany już w mieście chociażby z czasów pandemii. Z kolei na poniedziałek zaplanowano specjalną naradę dyrektorów szkół, pedagogów oraz przedstawicieli policji, by wspólnie omówić stan zabezpieczeń.

„W Lesznie nie otrzymaliśmy żadnych niepokojących sygnałów ze szkół, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana” - pisze w oświadczeniu Maciej Grabianowski.

Władze apelują o rozwagę i czerpanie wiedzy wyłącznie z oficjalnych komunikatów.

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