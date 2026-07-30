Niewiele z niej zostało. Na S5 koło Nietążkowa spłonęła osobówka [ZDJĘCIA]

Przerwana droga

Do pożaru samochodu osobowego marki Mazda strażacy zostali wezwani wczoraj (29 lipca) ok. godz. 22:00. Pojazd zapalił się podczas jazdy. Podróżowały nim cztery osoby, które zdążyły go w porę opuścić. Gdy na miejsce dojechali strażacy auto stało w ogniu. Na miejsce zadysponowane zostały zastępy z JRG Kościan oraz OSP KSRG Śmigiel, które ugasiły samochód wodą.

Straty w pojeździe oszacowano na ok. 20 tys. złotych. W wyniku działania wysokiej temperatury uszkodzona została także nawierzchnia drogi. zniszczony fragment zabezpieczyła służba drogowa.

Przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

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