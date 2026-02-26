Nissan dachował na oszronionym polu. Poranny wypadek koło Leszna [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-02-26 9:23

Do zdarzenia doszło dziś rano na drodze z Wilkowic do Mórkowa. Samochodem jechały trzy osoby. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Z drogi w pole

Do zdarzenia doszło dziś rano (26 lutego). Jak wynika z ustaleń policji, kierujący nissanem jadąc z Wilkowic do Mórkowa na łuku drogi wypadł poza jezdnię, gdzie na polu jego auto dachowało.

- 66-letni kierowca trafił do szpitala na badania lekarskie, dwóch pasażerów nie odniosło żadnych obrażeń - informuje Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. 

Policja apeluje do kierowców o ostrożność - nocne przymrozki powodują śliskie nawierzchnie dróg, a wschodzące słońce potrafi oślepić.

