Udany debiut i pożegnanie z ligą

Dla Polonii był to historyczny rok, ponieważ zespół po raz pierwszy rywalizował na szczeblu pierwszej ligi. Głównym zadaniem było utrzymanie się w rozgrywkach i cel ten udało się zrealizować z dużym wyprzedzeniem. Dzisiejszy mecz z trzecim w tabeli ŁKS-em będzie więc trudnym, ale prestiżowym sprawdzianem na zakończenie udanego sezonu. Niezależnie od wyniku w Łodzi, leszczynianie mogą być dumni z postawy w roli beniaminka.

Rodzinny festyn z drużyną pod Halą Trapez

Mimo że ostatni mecz odbywa się na wyjeździe, klub przygotował specjalne wydarzenie dla kibiców w Lesznie. W najbliższą niedzielę, 19 kwietnia o godzinie 15:00, pod Halą Trapez (wejście od strony ul. Zygmunta Starego) odbędzie się oficjalne zakończenie sezonu w rodzinnej atmosferze. Na miejscu pojawi się cały skład Polonii, więc będzie to idealna okazja, by porozmawiać z zawodnikami, przybić piątkę i zrobić wspólne zdjęcie w nieoficjalnym klimacie.

Organizatorzy zadbali o liczne atrakcje dla całych rodzin. Na najmłodszych czekać będą dmuchańce, a dla wszystkich uczestników przygotowano darmowy grill, popcorn oraz watę cukrową. To wspólne świętowanie ma być podziękowaniem dla kibiców za wsparcie drużyny podczas ich pierwszego roku na zapleczu ekstraklasy.

