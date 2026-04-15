Zawodnicy o awans walczyli na czterech różnych torach w Polsce. Choć Unia wysłała do boju kilku swoich przedstawicieli, sito eliminacji okazało się bardzo gęste.

Piotr Pawlicki pokazał klasę w Gnieźnie

Najwięcej powodów do radości mieliśmy po turnieju w Gnieźnie. Piotr Pawlicki od początku jechał solidnie, choć zdarzyła mu się wpadka w drugim starcie. Ostatecznie zdobył 11 punktów, co zmusiło go do startu w wyścigu dodatkowym o trzecie miejsce.

Piotr zachował zimną krew, wygrał ten decydujący bieg i z przytupem zapewnił sobie awans do turnieju Challenge. W tych samych zawodach zbierali doświadczenie nasi młodzi żużlowcy: Kacper Mania wywalczył 7 punktów (10. miejsce), a Emil Konieczny zakończył zmagania z 2 punktami na koncie.

Trudne przeprawy w Częstochowie i Opolu

W Częstochowie kibicowaliśmy Grzegorzowi Zengocie. Popularny „Zengi” miał jednak pecha i trudniejszy dzień na torze. Wywalczone 6 punktów pozwoliło mu zająć dopiero 12. miejsce, co oznacza, że tym razem nie powalczy o medale Mistrzostw Polski. Turniej pod Jasną Górą wygrał Szymon Woźniak.

Z kolei w Opolu niespodziewaną szansę dostał nasz junior, Jakub Żurek. Wskoczył do składu jako rezerwowy i wystartował w trzech biegach. Zdobył w nich 3 punkty, co dla młodego zawodnika jest cenną lekcją na przyszłość. Co ciekawe, zawody w Opolu wygrał brat Piotra – Przemysław Pawlicki, który obecnie reprezentuje barwy klubu z Zielonej Góry.

Co dalej?

Piotr Pawlicki jest teraz jedyną nadzieją „Byków” na sukces w tegorocznym cyklu IMP. Przed nim start w turnieju Challenge, gdzie poprzeczka pójdzie jeszcze wyżej, a stawką będzie awans do wielkiego finału, w którym pojadą najlepsi żużlowcy w kraju.

PROF. MATCZAK: NAWROCKI PLUJE W TWARZ NARODOWI. GARDZI PRAWEM, NIE SZANUJE SĘDZIÓW! | Najsztub Pyta