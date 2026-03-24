Nowa organizacja ruchu na Placu Metziga. Będzie bezpieczniej przy szkole

Tomasz Szymlet
2026-03-24 12:52

Władze Leszna przygotowują się do wprowadzenia istotnych zmian w organizacji ruchu na zachodniej pierzei Placu Metziga. Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły salezjańskiej oraz upłynnienie przejazdu w tej części centrum.

Decyzja o zmianach została poprzedzona szczegółowymi analizami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kluczowym impulsem do działania był wniosek samej społeczności szkolnej, która zabiegała o stworzenie cywilizowanych warunków dowożenia dzieci na lekcje.

Powstanie strefa Kiss and Ride

Najważniejszą nowością będzie utworzenie strefy Kiss and Ride wzdłuż uliczki, przy której obecnie parkują taksówki. To specjalnie wyznaczone miejsca, które mają służyć krótkiemu postojowi, umożliwiając rodzicom sprawne i bezpieczne wysadzenie dzieci pod samą szkołą.

„Pomysł stworzenia przy szkole salezjańskiej strefy Kiss and Ride, czyli takiej bezpiecznej strefy dowożenia i odbioru dzieci ze szkoły, był jednym z motywatorów podjęcia o zmianach na Placu Metziga” – wyjaśnia Michał Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu.

Plac Metziga
Odwrócenie kierunku ruchu

Wraz z powstaniem nowej strefy, zmieni się całkowicie kierunek jazdy na wspomnianym odcinku. Obecnie wyjazd z zachodniej pierzei w stronę Alei Krasińskiego jest utrudniony przez ograniczoną widoczność, co często prowadzi do niebezpiecznych sytuacji.

Po zmianach kierowcy będą wjeżdżać na plac od strony Alei Krasińskiego (w miejscu dzisiejszego wyjazdu). Zdaniem urzędników, to rozwiązanie znacznie poprawi komfort prowadzenia pojazdów.

„Wyjazd będzie odbywał się obok Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie widoczność i bezpieczeństwo takiego wyjazdu jest znacznie większe” – podkreśla Wiśniewski.

Polecany artykuł:

Wielka modernizacja dróg w Lesznie. Od czerwca ekipy wejdą na dziewięć ulic

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Obecnie trwają ostatnie prace organizacyjne nad nowym projektem organizacji ruchu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowa organizacja zacznie obowiązywać w połowie bieżącego roku. Do tego czasu kierowcy oraz rodzice uczniów szkoły salezjańskiej muszą korzystać z placu na dotychczasowych zasadach.

