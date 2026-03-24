Mieszkańcy kolejnych leszczyńskich osiedli mogą powoli szykować się na wizytę drogowców. Urząd Miasta wyłonił trzech wykonawców, którzy zajmą się modernizacją dróg w ramach pięcioletniego programu budowy dróg lokalnych. Całe przedsięwzięcie zostało podzielone na pięć etapów, co ma pozwolić na sprawne przeprowadzenie prac w różnych częściach miasta jednocześnie.

Pierwsze łopaty już w czerwcu

Zgodnie z planem, jako pierwsze do remontu trafią ulice: Mikołajczyka, Orkana, Karwowskich oraz Miodowa. Prace w tym rejonie mają ruszyć już w czerwcu, choć – jak sugeruje Michał Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu – istnieje szansa, że wykonawcy wejdą na plac budowy nieco wcześniej, być może już na przełomie kwietnia i maja.

„Zadania będą mogły rozpocząć się już od czerwca i realizowane będą w trzymiesięcznych cyklach. Łącznie na modernizację dziewięciu leszczyńskich ulic w 2026 roku wydanych zostanie ponad 4 miliony złotych” – wyjaśnia Michał Wiśniewski.

W przypadku pierwszej grupy ulic (Mikołajczyka, Orkana, Karwowskich i Miodowej) cykl prac przewidziano na 4 miesiące. Pozostałe drogi będą realizowane w nieco krótszych, około trzymiesięcznych odstępach czasu.

Plan wykonany w 70 procentach

Inwestycje zaplanowane na 2026 rok to istotny kamień milowy dla Leszna. Po ich sfinalizowaniu miasto osiągnie bardzo wysoki wskaźnik realizacji założonego planu poprawy infrastruktury drogowej.

„Realizacja inwestycji planowanych na ten rok stanowi kolejny etap pięcioletniego programu utwardzania dróg lokalnych przyjętego w Lesznie. Po zakończeniu tegorocznych prac poziom realizacji tego programu osiągnie już poziom 70 procent” – podkreśla Wiśniewski.

