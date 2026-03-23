Wspólna inwestycja dwóch samorządów

Budowa ścieżki to wspólny projekt powiatu leszczyńskiego oraz gminy Lipno. Samorządy połączyły siły, aby skuteczniej starać się o pieniądze z funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój ekologicznego transportu w Wielkopolsce. Głównym liderem prac będzie gmina Lipno, ale cała trasa powstanie wzdłuż drogi powiatowej.

Nowy odcinek będzie miał blisko półtora kilometra długości. To jednak nie wszystko – w samym Wyciążkowie powstanie specjalne miejsce przesiadkowe dla pasażerów. Pojawią się tam parkingi typu „Bike&Ride” oraz „Parkuj i jedź”, dzięki którym mieszkańcy będą mogli wygodnie zostawić rower lub samochód i kontynuować podróż np. autobusem.

Zostanie już tylko ostatni fragment

Realizacja tego zadania to kolejny krok do stworzenia spójnej sieci tras rowerowych w regionie. Inwestycja ma zachęcić mieszkańców do częstszego wybierania jednośladów zamiast aut, co ma odciążyć lokalne drogi i pomóc środowisku.

"Gdy wybudujemy ten odcinek ścieżki rowerowej, zostanie nam już tylko króciutki odcinek z Wyciążkowa do Goniembic" – komentował radny Sławomir Glapiak.

Projekt jest częścią większej strategii rozwoju okolic Leszna, a pieniądze na ten cel mają pochodzić z unijnego programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027”.

