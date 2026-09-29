Nowa twarz hejtu: Sztuczna inteligencja i poniżanie w sieci

Współczesna przemoc rówieśnicza rzadko sprowadza się jedynie do szturchania czy wyzywania na szkolnym korytarzu. Przeniosła się przede wszystkim do świata cyfrowego, gdzie przybrała wyjątkowo agresywne formy. Z doświadczeń leszczyńskich terapeutów wynika, że ogromna większość młodzieży ma kontakt z zachowaniami przemocowymi. Jednym z najgroźniejszych trendów jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii do niszczenia reputacji i poczucia własnej wartości młodych ludzi. Twarze lub sylwetki uczniów są wycinane ze prywatnych zdjęć i przekształcane przy użyciu sztucznej inteligencji, a następnie publikowane w sieci z ośmieszającymi lub wulgarnymi podpisami.

„Dziś przemoc to przede wszystkim poniżanie i cyberprzemoc. Młodzi ludzie w grupach wyśmiewają się z innych, puszczają filmiki i przerabiają prywatne zdjęcia kolegów za pomocą sztucznej inteligencji – odcinają głowy, tułowie i dodają do tego krzywdzące teksty. To zachowania, które bardzo mocno odbijają się na psychice i powinny być po prostu karalne” – podkreśla Helena Strzałkowska, terapeutka i szefowa Centrum Profilaktyki "Alternatywa w Lesznie".

Niestety, reakcja otoczenia – zarówno rówieśników, jak i dorosłych – wciąż bywa zbyt słaba lub spóźniona. Zdarza się również, że niewłaściwe, raniące słowa padają ze strony nauczycieli, co dodatkowo potęguje trudne emocje u uczniów.

Tragiczne konsekwencje. W Lesznie dochodziło do prób samobójczych

Przemoc psychiczna i hejt internetowy nie znikają po wyłączeniu telefonu. Ból i poczucie osamotnienia towarzyszą nastolatkom całą dobę. Helena Strzałkowska nie ukrywa, że w Lesznie problem ten doprowadził już do wielu dramatów.

„Mieliśmy w Lesznie kilkanaście sytuacji, które skończyły się próbą samobójczą. Dlatego gorąco apeluję do rodziców: jeśli widzicie, że z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego – zamyka się w sobie, ma nagłe zmiany nastroju albo staje się wybuchowe – nie czekajcie. Przyjdźcie, porozmawiajmy. Razem z rodzicami i dzieckiem znacznie łatwiej znaleźć rozwiązanie, zanim dojdzie do tragedii” – apeluje szefowa „Alternatywy”.

Nie zostawaj z tym sam. Gdzie szukać pomocy w Lesznie?

Zarówno młodzi ludzie doświadczający hejtu czy wykluczenia, jak i zaniepokojeni rodzice nie muszą przechodzić przez ten kryzys samotnie. Wszyscy, którzy potrzebują bezpiecznej przestrzeni, wysłuchania i profesjonalnego wsparcia, mogą zgłosić się do Młodzieżowego Centrum Profilaktyki „Alternatywa” w Lesznie lub innych instytucji pomocowych.

Specjaliści z centrum pomagają przepracować trudne emocje, rozmawiają z uczniami oraz ich opiekunami i wspólnie szukają dróg wyjścia z najtrudniejszych sytuacji rówieśniczych. Pamiętajmy – wczesna reakcja i rozmowa mogą uratować zdrowie, a nawet życie dziecka.