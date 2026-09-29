Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Bolesława Chrobrego to obecnie jedna z najciekawszych inwestycji w mieście. Przestrzeń ta okazała się prawdziwą kapsułą czasu, a odkryte pod podłogą dawnej sceny ceglane fundamenty oraz ślady dawnego cmentarza katolickiego zmusiły badacze do poszerzenia zakresu wykopów. Aby precyzyjnie ustalić, co dokładnie kryje się pod ziemią, naukowcy zdecydowali się na wejście na plac budowy ze specjalistycznym sprzętem i georadarem.

Od kościoła po hotel – zawiła historia tego miejsca

Jak przypomina Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu, ten skrawek miasta przez wieki drastycznie zmieniał swoje oblicze: – W miejscu, gdzie teraz powstaje nowoczesna sala widowiskowa, wcześniej była siedziba miejskiej biblioteki, jeszcze wcześniej Hotel Polski, a w głębszych warstwach – kościół pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Barbary – wyjaśnia przedstawicielka urzędu.

Odkryte mury wciąż rodzą pytania. Archeolodzy dokładnie badają wykopane fragmenty, by rozstrzygnąć, czy odkopane relikty to fundamenty dawnych kamienic mieszczańskich, czy może pozostałości poszukiwanej od lat świątyni.

Autor: Maciej Urban

Spłonęła w pożarze, teraz może powrócić na mapę atrakcji

Ewentualne potwierdzenie, że to mury kościoła ufundowanego przez Zofię z Bnina Opalińskiej, byłoby prawdziwą sensacją historyczną. Katolicka świątynia w zdominowanym przez uchodźców religijnych dawnym Lesznie miała niezwykle burzliwe dzieje. Najpierw spłonęła w 1656 roku podczas potopu szwedzkiego, a ostatecznie została zniszczona w 1707 roku w wyniku pożaru wznieconego przez wojska rosyjskie. Ruiny rozebrano wówczas na materiał budowlany.

Z pożogi lat minionych ocalała m.in. wczesno-XVII-wieczna figura św. Barbary oraz portret trumienny fundatorki. Jeśli nowoczesne badania georadarem i dalsze odkrycia potwierdzą obecność spektakularnych podziemnych reliktów, miasto poważnie rozważa ich wyeksponowanie – na przykład w formie podświetlanej, szklanej posadzki w nowym budynku MOK lub stworzenia unikalnej, podziemnej trasy turystycznej.

Zobaczcie ostatnie zdjęcia MOK-u i Biblioteki Publicznej w Lesznie przed modernizacją

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