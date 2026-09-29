Prokuratura o tragedii w Nowej Wsi pod Wschową. Zabezpieczono drastyczne nagranie

Joanna Haliasz
2026-09-29 9:08

Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Nowej Wsi prowadzi Prokuratura Rejonowa we Wschowie. Jak wynika z pierwszych ustaleń, 79-letni rowerzysta prawidłowo przejeżdżał przez drogę, gdy wjechał w niego 80-letni kierowca Forda, mieszkaniec powiatu leszczyńskiego. Rowerzysta zginął na miejscu.

Służby pracujące na drodze 305 w Nowej Wsi po śmiertelnym wypadku. O tragedii rowerzysty przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: KPP Wschowa/ Archiwum prywatne

Tragedia na ruchliwej drodze przez wieś

Do wypadku doszło wczoraj (28 września) tuż przed południem, na prostym odcinku drogi wojewódzkiej 305, przebiegającej przez Nową Wieś. W miejscu, gdzie znajduje się oznakowane przejście pieszo-rowerowe. 

- Mężczyzna prawidłowo przejeżdżał rowerem. W zasadzie już był na drugiej stronie jezdni i w tym momencie został potrącony przez kierowcę Forda. Sprawca zatrzymał się, nie zbiegł z miejsca zdarzenia, był trzeźwy. Została od niego pobrana krew - mówi Monika Zimerman, prokurator rejonowy we Wschowie. 

Prokuratura zamierza powołać biegłych, którzy określą, czy 80-latek nie był pod wpływem na przykład środków odurzających czy leków opioidowych. Wstępne badania tego nie wykazały.

Moment tragedii dokładnie zarejestrował monitoring z prywatnej posesji, który został zabezpieczony do śledztwa.  

- Na miejscu zdarzenia został zabezpieczony monitoring bardzo dobrej jakości, z posesji prywatnej. Będziemy powoływać biegłych również do rekonstrukcji wypadków drogowych, aby ustalić prędkość z jaką poruszał się pojazd. Uderzenie było dość mocne, ciało rowerzysty zostało wyrzucone na odległość około 50 metrów - mówi M. Zimerman. 

80-letni sprawca wypadku nie został jeszcze przesłuchany. Dziś natomiast ustalona zostanie data sekcji zwłok rowerzysty. 

Grób Gabrysi, jej córeczki i mamy

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