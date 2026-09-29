Tragedia na ruchliwej drodze przez wieś

Do wypadku doszło wczoraj (28 września) tuż przed południem, na prostym odcinku drogi wojewódzkiej 305, przebiegającej przez Nową Wieś. W miejscu, gdzie znajduje się oznakowane przejście pieszo-rowerowe.

- Mężczyzna prawidłowo przejeżdżał rowerem. W zasadzie już był na drugiej stronie jezdni i w tym momencie został potrącony przez kierowcę Forda. Sprawca zatrzymał się, nie zbiegł z miejsca zdarzenia, był trzeźwy. Została od niego pobrana krew - mówi Monika Zimerman, prokurator rejonowy we Wschowie.

Prokuratura zamierza powołać biegłych, którzy określą, czy 80-latek nie był pod wpływem na przykład środków odurzających czy leków opioidowych. Wstępne badania tego nie wykazały.

Moment tragedii dokładnie zarejestrował monitoring z prywatnej posesji, który został zabezpieczony do śledztwa.

- Na miejscu zdarzenia został zabezpieczony monitoring bardzo dobrej jakości, z posesji prywatnej. Będziemy powoływać biegłych również do rekonstrukcji wypadków drogowych, aby ustalić prędkość z jaką poruszał się pojazd. Uderzenie było dość mocne, ciało rowerzysty zostało wyrzucone na odległość około 50 metrów - mówi M. Zimerman.

80-letni sprawca wypadku nie został jeszcze przesłuchany. Dziś natomiast ustalona zostanie data sekcji zwłok rowerzysty.

Grób Gabrysi, jej córeczki i mamy