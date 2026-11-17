Jedna oferta w przetargu

Zgodnie z oficjalną informacją z otwarcia ofert z 16 listopada 2026 roku, do MOSiR w Lesznie wpłynęła jedna oferta. Złożyła ją firma 3SixtySports Sp. z o.o. z siedzibą w Samoklęskach Dużych, proponując cenę 321 265,00 zł brutto za realizację zamówienia.

Procedura przetargowa jest prowadzona w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji. Taka formuła pozwala zamawiającemu na podjęcie rozmów z wykonawcą w celu ulepszenia treści oferty – w tym w sytuacji, gdy zaoferowana cena różni się od zakładanych wcześniej kosztów.

12

Światowy standard bezpieczeństwa na torze

Zamówienie obejmuje dostawę nowoczesnej bandy pneumatycznej o łącznej długości 298,2 metra. Konstrukcja zostanie wykonana z ognioodpornego materiału PVC w barwach żółto-niebieskich.

W skład pełnego systemu wchodzą m.in.:

Segmenty standardowe dopasowane do geometrii toru,

dopasowane do geometrii toru, 2 bramy wjazdowe/wyjazdowe oraz 6 trójkątów wejściowych i wyjściowych ,

oraz , 5 elektrycznych dmuchaw zasilających ,

, Pokrowiec ochronny na całą długość bandy (o szerokości 2,75 m) zabezpieczający przed opadami i używany podczas treningów,

na całą długość bandy (o szerokości 2,75 m) zabezpieczający przed opadami i używany podczas treningów, 4 zapasowe moduły przeznaczone do szybkiej wymiany na łukach toru,

przeznaczone do szybkiej wymiany na łukach toru, Gumowy kickboard o wysokości min. 40 cm chroniący dolną część bandy.

Sprzęt musi posiadać homologację FIM (Międzynarodowej Federacji Motocyklowej) typu A+ na okres co najmniej 5 lat od odbioru. Pozwoli to na rozgrywanie na Stadionie Smoczyka imprez najwyższej rangi, w tym turniejów Speedway Grand Prix, Drużynowego Pucharu Świata czy Indywidualnych Mistrzostw Europy (SEC).

Kiedy nowe bandy pojawią się w Lesznie?

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, wybrany wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia sprzętu oraz przeprowadzenia szkolenia dla obsługi stadionu w terminie do 15 grudnia 2026 roku.