Dochody i wydatki: Skąd miasto ma pieniądze i na co je wyda?
W 2027 roku finanse Leszna opierać się będą na dwóch głównych kwotach:
- Dochody ogółem: 804,7 mln zł (w tym dochody bieżące: 699,0 mln zł oraz majątkowe: 105,7 mln zł).
- Wydatki ogółem: 902,6 mln zł (w tym wydatki bieżące: 654,8 mln zł i wydatki majątkowe, czyli inwestycje: 247,8 mln zł).
Głównym filarem kasy miejskiej są dochody z PIT, CIT oraz subwencji ogólnej, które wyniosą łącznie 507,7 mln zł (co oznacza wzrost o 35,3 mln zł, czyli +12,8% w porównaniu do roku 2026). Z podatków i opłat lokalnych do budżetu wpłynie 92,62 mln zł.
Na same inwestycje miasto przeznaczy aż 247 775 214 zł, co stanowi 27,45% wszystkich wydatków. To już drugi rok z rzędu, w którym na rozwój i infrastrukturę trafia ponad 1/4 całego budżetu Leszna. Wkład własny miasta wyniesie 159,3 mln zł, a uzyskane dofinansowania zewnętrzne to 88,4 mln zł (głównie z Funduszy UE – 108,8 mln zł w łącznym portfelu projektów oraz Polskiego Ładu – 46,4 mln zł).
Dług Leszna pod lupą: Ile wyniesie zadłużenie i jak powstaje?
Kwestia długu i deficytu budzi największe emocje wśród mieszkańców. Jak wyglądają twarde dane?
- Deficyt budżetowy: Różnica między wydatkami a dochodami wyniesie 97,9 mln zł.
- Planowany dług na koniec 2027 roku: Wyniesie 405,6 mln zł.
- Dług w relacji do dochodów: Wskaźnik zadłużenia osiągnie 50,4% planowanych dochodów.
Dla porównania, wskaźnik zadłużenia miasta w ostatnich latach kształtował się następująco:
- 2022 r. – **47,2%**
- 2023 r. – **43,8%**
- 2024 r. – **37,7%**
- 2025 r. – **33,7%**
- 2026 r. – **39,5%**
- **2027 r. – 50,4%**
Jak miasto sfinansuje deficyt oraz spłatę dawnych zobowiązań? W 2027 roku Leszno musi spłacić 14,4 mln zł zobowiązań z lat ubiegłych (w tym wykup obligacji z lat 2017 i 2019 oraz spłaty pożyczek). Aby pokryć deficyt i spłacić te długi, miasto planuje emisyjne pozyskanie środków z emisji obligacji (70,8 mln zł), pożyczki z BGK (36,0 mln zł) oraz z **lokat z lat ubiegłych (5,5 mln zł)**.
Warto dodać, że tzw. nadwyżka operacyjna (czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wyniesie w 2027 roku 44,2 mln zł.
Najważniejsze inwestycje: Co i gdzie powstanie w Lesznie?
Oto lista najbardziej kosztownych i kluczowych zadań majątkowych zaplanowanych w projekcie:
🏊♂️ Sport, kultura i rewitalizacja
- Modernizacja Pływalni „Akwawit”: Całkowity koszt to 103 159 440 zł (dofinansowanie: 26,4 mln zł, środki własne: 76,8 mln zł). Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2027 rok.
- Rozbudowa Zespołu Budynków Kultury (MOK przy ul. Chrobrego i ul. Zielonej): Łącznie 78 296 244 zł (dofinansowanie: 48,3 mln zł, środki własne: 30,0 mln zł) z planowanym finiszem w 2028 roku.
- Rewitalizacja Centrum Leszna (płyta Rynku oraz Willa przy ul. 17 Stycznia 13): Wartość zadania to 31 318 865 zł (dofinansowanie: 20,1 mln zł, zakończenie w 2028 r.).
🚗 Drogi i infrastruktura miejska
- Przebudowa ulicy Święciechowskiej: 48 871 587 zł (dofinansowanie: 15,0 mln zł, środki własne: 33,9 mln zł).
- Budowa drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej: 22 300 000 zł.
- Zbiornik retencyjny i kolektor deszczowy w Gronowie (ul. Unii Europejskiej): 20 424 137 zł.
- Nowe połączenie drogowe do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego: 9 997 000 zł.
- Przebudowa ul. Królowej Jadwigi i W. Wróblewskiego: 9 642 000 zł.
- Rozbudowa ul. Henrykowskiej (od 1 Maja do Rzemieślniczej): 7 807 611 zł.
🏫 Edukacja i Szkoły
- Przebudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: 28 606 881 zł (zakończenie w 2027 r.).
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9: 15 623 184 zł.
- Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych: 13 539 413 zł.
Budżet Obywatelski i Polityka Społeczna
- Budżet Obywatelski: Na realizację 10 zwycięskich zadań przeznaczono 2,77 mln zł (wśród nich m.in. VI edycja Leszczyńskiego Masterchefa czy inicjatywy promujące tenis stołowy).
- Inicjatywa Lokalna (drogi osiedlowe z udziałem mieszkańców/firm): Łącznie 5,7 mln zł (w tym wkład mieszkańców i przedsiębiorców: 1,7 mln zł).
- Pomoc społeczna, rodzina i zdrowie: Łączny budżet tych obszarów wyniesie 101,1 mln zł (m.in. na zasiłki, DPS, ośrodki wsparcia i żłobki).