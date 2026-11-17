Dochody i wydatki: Skąd miasto ma pieniądze i na co je wyda?

W 2027 roku finanse Leszna opierać się będą na dwóch głównych kwotach:

Dochody ogółem: 804,7 mln zł (w tym dochody bieżące: 699,0 mln zł oraz majątkowe: 105,7 mln zł ).

(w tym dochody bieżące: oraz majątkowe: ). Wydatki ogółem: 902,6 mln zł (w tym wydatki bieżące: 654,8 mln zł i wydatki majątkowe, czyli inwestycje: 247,8 mln zł).

Głównym filarem kasy miejskiej są dochody z PIT, CIT oraz subwencji ogólnej, które wyniosą łącznie 507,7 mln zł (co oznacza wzrost o 35,3 mln zł, czyli +12,8% w porównaniu do roku 2026). Z podatków i opłat lokalnych do budżetu wpłynie 92,62 mln zł.

Na same inwestycje miasto przeznaczy aż 247 775 214 zł, co stanowi 27,45% wszystkich wydatków. To już drugi rok z rzędu, w którym na rozwój i infrastrukturę trafia ponad 1/4 całego budżetu Leszna. Wkład własny miasta wyniesie 159,3 mln zł, a uzyskane dofinansowania zewnętrzne to 88,4 mln zł (głównie z Funduszy UE – 108,8 mln zł w łącznym portfelu projektów oraz Polskiego Ładu – 46,4 mln zł).

Dług Leszna pod lupą: Ile wyniesie zadłużenie i jak powstaje?

Kwestia długu i deficytu budzi największe emocje wśród mieszkańców. Jak wyglądają twarde dane?

Deficyt budżetowy: Różnica między wydatkami a dochodami wyniesie 97,9 mln zł .

Różnica między wydatkami a dochodami wyniesie . Planowany dług na koniec 2027 roku: Wyniesie 405,6 mln zł .

Wyniesie . Dług w relacji do dochodów: Wskaźnik zadłużenia osiągnie 50,4% planowanych dochodów.

Dla porównania, wskaźnik zadłużenia miasta w ostatnich latach kształtował się następująco:

2022 r. – **47,2%**

2023 r. – **43,8%**

2024 r. – **37,7%**

2025 r. – **33,7%**

2026 r. – **39,5%**

**2027 r. – 50,4%**

Jak miasto sfinansuje deficyt oraz spłatę dawnych zobowiązań? W 2027 roku Leszno musi spłacić 14,4 mln zł zobowiązań z lat ubiegłych (w tym wykup obligacji z lat 2017 i 2019 oraz spłaty pożyczek). Aby pokryć deficyt i spłacić te długi, miasto planuje emisyjne pozyskanie środków z emisji obligacji (70,8 mln zł), pożyczki z BGK (36,0 mln zł) oraz z **lokat z lat ubiegłych (5,5 mln zł)**.

Warto dodać, że tzw. nadwyżka operacyjna (czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wyniesie w 2027 roku 44,2 mln zł.

Najważniejsze inwestycje: Co i gdzie powstanie w Lesznie?

Oto lista najbardziej kosztownych i kluczowych zadań majątkowych zaplanowanych w projekcie:

🏊‍♂️ Sport, kultura i rewitalizacja

Modernizacja Pływalni „Akwawit”: Całkowity koszt to 103 159 440 zł (dofinansowanie: 26,4 mln zł, środki własne: 76,8 mln zł). Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2027 rok. Rozbudowa Zespołu Budynków Kultury (MOK przy ul. Chrobrego i ul. Zielonej): Łącznie 78 296 244 zł (dofinansowanie: 48,3 mln zł, środki własne: 30,0 mln zł) z planowanym finiszem w 2028 roku. Rewitalizacja Centrum Leszna (płyta Rynku oraz Willa przy ul. 17 Stycznia 13): Wartość zadania to 31 318 865 zł (dofinansowanie: 20,1 mln zł, zakończenie w 2028 r.).

🚗 Drogi i infrastruktura miejska

Przebudowa ulicy Święciechowskiej: 48 871 587 zł (dofinansowanie: 15,0 mln zł, środki własne: 33,9 mln zł).

(dofinansowanie: 15,0 mln zł, środki własne: 33,9 mln zł). Budowa drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej: 22 300 000 zł .

. Zbiornik retencyjny i kolektor deszczowy w Gronowie (ul. Unii Europejskiej): 20 424 137 zł .

. Nowe połączenie drogowe do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego: 9 997 000 zł .

. Przebudowa ul. Królowej Jadwigi i W. Wróblewskiego: 9 642 000 zł .

. Rozbudowa ul. Henrykowskiej (od 1 Maja do Rzemieślniczej): 7 807 611 zł.

🏫 Edukacja i Szkoły

Przebudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: 28 606 881 zł (zakończenie w 2027 r.).

(zakończenie w 2027 r.). Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9: 15 623 184 zł .

. Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych: 13 539 413 zł.

37

Budżet Obywatelski i Polityka Społeczna

Budżet Obywatelski: Na realizację 10 zwycięskich zadań przeznaczono 2,77 mln zł (wśród nich m.in. VI edycja Leszczyńskiego Masterchefa czy inicjatywy promujące tenis stołowy).

Na realizację 10 zwycięskich zadań przeznaczono (wśród nich m.in. VI edycja Leszczyńskiego Masterchefa czy inicjatywy promujące tenis stołowy). Inicjatywa Lokalna (drogi osiedlowe z udziałem mieszkańców/firm): Łącznie 5,7 mln zł (w tym wkład mieszkańców i przedsiębiorców: 1,7 mln zł ).

Łącznie (w tym wkład mieszkańców i przedsiębiorców: ). Pomoc społeczna, rodzina i zdrowie: Łączny budżet tych obszarów wyniesie 101,1 mln zł (m.in. na zasiłki, DPS, ośrodki wsparcia i żłobki).