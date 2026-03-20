Nowe mieszkania w centrum Rawicza

Zgodnie z przedstawioną koncepcją, na działce w centrum miasta powstaną trzy budynki wielorodzinne. Inwestycja ma być odpowiedzią na potrzeby różnych grup mieszkańców. Projekt kładzie duży nacisk na opiekę nad seniorami oraz osobami zmagającymi się z demencją.

„Ten teren zostanie w rękach gminy i będzie służyć naszym mieszkańcom. W najbliższych latach powstaną tu trzy nowe budynki i 66 mieszkań należących do gminy, w tym mieszkania wspomagane” – podkreśla burmistrz Grzegorz Kubik.

Bezpieczeństwo i rekreacja na jednym terenie

Kluczowym elementem projektu, odróżniającym go od typowych inwestycji deweloperskich, jest dwukondygnacyjny parking podziemny. Projektanci przewidzieli dla tej konstrukcji podwójne zastosowanie – w sytuacjach kryzysowych obiekt ma pełnić funkcję schronu dla mieszkańców.

Na powierzchni, obok budynków mieszkalnych, powstanie ogólnodostępna strefa rekreacyjna. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji nowe boisko, plac zabaw oraz urządzone tereny zielone. Obecnie gmina przygotowuje się do sporządzenia pełnej dokumentacji budowlanej.

