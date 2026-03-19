Tragiczny pożar w mieszkaniu w Kościanie. Nie żyje mężczyzna [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-03-19 23:04

Do pożaru doszło dziś (19 marca) wieczorem, w bloku przy ul. Żwirki i Wigury w Kościanie. Ewakuowano mieszkańców budynku. Niestety, mężczyzny z mieszkania, w którym wybuchł ogień nie udało się uratować.

Kolejny pożar mieszkania

Strażacy przyjęli zgłoszenie o pożarze przy ul. Żwirki i Wigury w Kościanie ok. godz. 19:00. W budynku znajduje się 6 mieszkań. Na miejsce natychmiast wysłano zastępy państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej.

W mieszkaniu, w którym wybuchł pożar miała się znajdować jedna osoba. Strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych weszli do środka. W trakcie przeszukania mieszkania znaleźli mężczyznę. Natychmiast ewakuowali go na zewnątrz i tam razem z zespołem ratownictwa medycznego rozpoczęli akcję ratunkową. Jednocześnie strażacy ewakuowali pozostałych mieszkańców budynku. Jedna osoba opuściła go o własnych siłach, a dwie kobiety zostały wyprowadzone przez strażaków.

- Niestety, pomimo podjętych działań, życia 68-letniego mężczyzny nie udało się uratować - poinformował Kościan112. 

Na miejscu wciąż pracują służby, w tym policja, która ustali okoliczności okoliczności tragicznego zdarzenia.

W działaniach brało udział 8 zastępów straży pożarnej z Kościana, Racotu, Gryżyny i Gorzyc.

