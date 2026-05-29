Nowe przejście dla pieszych na Narutowicza. Będzie ich więcej w Lesznie [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-05-29 10:19

​Koniec z nielegalnym przechodzeniem przez jezdnię. Na ulicy Narutowicza w Lesznie, w pobliżu skrzyżowania z Marcinkowskiego powstało nowe przejście dla pieszych. To odpowiedź na interpelację jednego z miejskich radnych.

Więcej pasów i przejazdów

Nowe przejście dla pieszych przy ul. Narutowicza to odpowiedź na wnioski mieszkańców i interpelację radnego miejskiego. Andrzej Stężały zwrócił uwagę na brak możliwości „legalnego” przejścia przez jezdnię między Parkiem Kościuszki a Rynkiem.

- To na Narutowicza to pierwsze, natomiast nie ostatnie. Planujemy kolejne w tym roku tak, żeby mieszkańcy mogli bezpiecznie przemieszczać się po mieście – mówi Grzegorz Rusiecki, prezydent Leszna.

"Pasy" na Narutowicza to jedne z kilku zmian, które pojawiły się w ostatnich dniach na ulicach miasta. Pomyślano także o udogodnieniach dla rowerzystów. Ciąg od ronda „Inki” do Alei Konstytucji 3 Maja został przekształcony w ścieżkę pieszo-rowerową.

- W tym roku planujemy jeszcze zmodernizować taki ciąg od ronda „Inki” (wzdłuż ul. Studziennej) do nowo wybudowanego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Drogi św. Jakuba. Chodzi tu przede wszystkim o stworzenie dobrego systemu komunikacji rowerowej w mieście. Ale też bezpiecznych przejść dla pieszych – podkreśla prezydent miasta.

Nowe przejście pieszo-rowerowe wymalowano także przy Alejach Jana Pawła II  - przy zjeździe do hali Trapez oraz centrum handlowego Manhattan. 

