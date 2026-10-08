Rondo zamiast skrzyżowania. Co planuje miasto u zbiegu Popiełuszki i Osieckiej?

Szacunkowy koszt całego przedsięwzięcia wynosi około 3 miliony złotych. Poza nowym węzłem drogowym plany zakładają także niezależne wyprowadzenie ruchu w stronę osiedla Grzybowo - mówi Grzegorz Rusiecki, prezydent Leszna:

„Wydaje się, że ewidentnym elementem poprawiającym bezpieczeństwo kierujących, upłynniającym ruch oraz ułatwiającym jazdę na rowerach czy rolkach – a w tym obszarze jest mnóstwo aktywności fizycznej – jest właśnie budowa ronda u zbiegu ulicy Osieckiej i Popiełuszki z niezależnym również wprowadzeniem ruchu w kierunku osiedla Grzybowo”.

zobaczcie jak według AI mogłoby wyglądać rondo u zbiegu Popiełuszki i Osieckiej

Autor: Wygenerowane przez AI

Wszystko zależy od funduszy zewnętrznych

Prace w terenie nie ruszą jednak od razu wyłącznie ze środków własnych. Realizacja zadania jest uzależniona od zdobycia dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Władze miasta wskazują, że na podobnych zasadach – z programów celowych dedykowanych poprawie bezpieczeństwa – sfinansowano wcześniej m.in. rondo Gronowo. Samorząd ma przygotowaną koncepcję i deklaruje, że gdy tylko pojawią się odpowiednie nabory wniosków, natychmiast złoży aplikację o dotację na budowę nowego ronda.